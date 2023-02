Rosyjski gubernator pochwalił atak na ukraińskich piłkarzy. "Zareagowali prawidłowo"

Piłkarze FK Mynaj, 13. drużyny ukraińskiej Premier Lihi, do rundy wiosennej szykują się w Turcji. Okazało się, że w tym samym hotelu przebywa rosyjski drugoligowiec, Szynnik Jarosław. Wystarczyło kilka godzin, by między piłkarzami obu drużyn doszło do kłótni i bijatyki.

Rosyjski Gubernator zabrał głos ws. bójki piłkarzy

Obie strony wzajemnie oskarżają się o rozpoczęcie bójki. Rosjanie przekazali, że zawodnicy FK Mynaj zachowywali się prowokacyjnie i wykrzykiwali antyrosyjskie hasła, a czterech graczy Szynnika jest rannych. Ukraińcy twierdzą, że wina leży po stronie piłkarzy z Jarosława. Głos zabrał gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew, który pochwalił występek rosyjskich zawodników.

- Uważam, że takie przypadki nie powinny mieć miejsca. Klub wybierał hotel tak, aby nie doszłoby do konfliktów. Czyli nie będzie w nim ukraińskiej drużyny. Fakt jest taki, że nasi piłkarze wzięli udział w bójce. A jak mieli postąpić? Zareagowali prawidłowo i pod tym względem ich wspieramy - powiedział, cytowany przez portal Sports.ru.

Niedługo po całym zajściu piłkarzy Szynnika wsparli rosyjscy kibice. Jak przekazał portal Playmaker24.ru, fani zaatakowali stronę internetową klubu FK Mynaj, która po pewnym czasie przestała działać. Według kanału "Mash" na Telegramie, było to wynikiem ataku rosyjskich hakerów.

FK Mynaj po 14 kolejkach z 14 punktami zajmuje 13. miejsce w lidze ukraińskiej. Natomiast Szynnik Jarosław z 28 punktami po 20 kolejkach jest dziewiąty w drugiej lidze rosyjskiej.

