Trener Chelsea nie wytrzymał. Zwrócił się do dziennikarzy. "Nie macie o niczym pojęcia"

W sobotę 11 lutego drużyna Chelsea w meczu ligowym zremisowała na wyjeździe West Hamem 1:1. W trakcie spotkania doszło do kontrowersyjnej sytuacji, w której strzał Conora Gallaghera trafił w ramię znajdującego się w polu karnym Tomasa Soucka. Ostatecznie sędzia Craig Pawson nie podyktował dla "The Blues" rzutu karnego, przez co Londyńczycy wywieźli zaledwie jeden punkt. Tuż po meczu angielscy eksperci, tacy jak Rio Ferdinand, Joe Cole czy Danny Murphy skrytykowali Grahama Pottera za to, że zbyt spokojnie zareagował na krzywdzącą decyzję arbitra.

Graham Potter odpowiedział krytykę ekspertów. "Jestem odpowiedzialny za siebie"

W trackie konferencji przed wspomnianym starciem z Borussią Dortmund szkoleniowiec "The Blues" postanowił odnieść się do zarzutów o nieadekwatną do sytuacji reakcję. Potter stwierdził, że nie może pozwolić sobie na utratę panowania i niekontrolowane emocje.

- Staram się być ostrożny, jeśli chodzi o dyskusje z mediami. Oczywiście, że się denerwuję, bo jestem człowiekiem. Przy linii bocznej zachowuję się jednak w sposób, który uważam za właściwy dla postawy trenera. Nie możemy tracić panowania. To sprawa emocjonalna - powiedział 47-letni szkoleniowiec.

- Jestem odpowiedzialny za siebie, za Chelsea i mecz, dlatego działam w sposób, który jest dla mnie odpowiedni. Jeśli myślicie, że można rozpocząć karierę trenerską w dziewiątej lidze angielskiej i o tak trafić do Chelsea czy Ligi Mistrzów bez złości lub będąc ciągle miłym, to uważam, że nie macie o niczym pojęcia - dodał Graham Potter.

Aktualna dyspozycja zespołu Chelsea pozostawia wiele do życzenia. Włodarze klubu wydali setki milionów, pozyskując piłkarzy, takich jak Enzo Fernández, Wesley Fofana czy Mykhaylo Mudryk, jednak na ten moment Londyńczycy zajmują dopiero 10. miejsce w Premier League. Piłkarze "The Blues" zremisowali trzy ostatnie mecze w lidze, zdobywając w nich tylko jedną bramkę. Mimo to władze Chelsea jak na razie nie mają w planach zwalniania Grahama Pottera, wierząc, że 47-latek w końcu zacznie odnosić sukcesy.

Dzisiejszy mecz z Borussią Dortmund odbędzie się na Signal Iduna Park o godz. 21:00.