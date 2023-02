Tak Rosjanie zemścili się na Ukraińcach za bójkę w hotelu

- Rosyjscy kibice postanowili wesprzeć zawodników Szynnika Jarosław i zaatakowali stronę internetową klubu FK Mynaj. Oficjalna strona ukraińskiego klubu przestała się otwierać i „upadła". Według kanału telegramu "Mash" było to wynikiem ataku rosyjskich hakerów - czytamy na stronie "Playmaker24.ru".

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne powołania Santosa? Problemy już na starcie

Hiszpanie napisali o Lewandowskim. Tego jeszcze nie było. "Biały kruk"

Rosjanie znów pokazali swoją mściwość. Szybka zemsta na Ukraińcach

Przypomnijmy, że w jednym z tureckich hoteli w Antalii do wznowienia rozgrywek przygotowały się dwie drużyny: Szynnika Jarosław (Rosja) oraz FK Mynaj (Ukraina).

- Wystarczyło raptem kilka godzin, by między piłkarzami obu drużyn doszło do potężnej kłótni i bijatyki. Wersje zdarzeń są dwie i znacznie się od siebie różnią. Ukraińska jest taka: jeden z piłkarzy Szynnika upił się i obrażał personel hotelu. Uwagę zwrócił mu zawodnik FK Mynaj, jednak to nie zmieniło zachowania mężczyzny - pisał Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Nie udało się prośbą, więc gracz FK Mynaj użył siły, policzkując zawodnika Szynnika. Ten w odwecie poszedł po kolegów z zespołu, którzy mieli wyrównać porachunki. Tak się jednak nie stało, a w hotelu doszło do masowej konfrontacji.

Zupełnie inaczej sprawę przedstawiają rosyjskie media. Ich zdaniem bójkę sprowokowali Ukraińcy. Rosjanie przekazali, że zawodnicy FK Mynaj zachowywali się prowokacyjnie i wykrzykiwali antyrosyjskie hasła. Piłkarze Szynnika zostali zaatakowani, a czterech z nich zostało rannych. Jeden z zawodników miał zostać zaatakowany przez kilku rywali w windzie. Rosjanie przedstawili się w roli ofiary i poinformowali, że klub od wtorku szuka nowego hotelu. Tymczasem w środę normalnie trenowali.

O całej sprawie miała zostać poinformowana policja.

Media: Tam może zamieszkać Fernando Santos. Prestiżowe osiedla

FK Mynaj po 14 kolejkach z 14 punktami zajmuje 13. miejsce w lidze ukraińskiej. Natomiast Szynnik Jarosław z 28 punktami po 20 kolejkach jest dziewiąty w drugiej lidze rosyjskiej.