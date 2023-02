Od tego zaczęła się bójka piłkarzy z Rosji i Ukrainy. "Jak świnia". Szybko poszło

Sytuacja, do której doszło na początku tygodnia, stała się jednym z głównych tematów rozmów fanów ukraińskiej i rosyjskiej piłki. Po zakwaterowaniu piłkarzy Szynnika Jarosław do hotelu pod Antalyą, w którym czas spędzali już piłkarze FK Mynaj, atmosfera z godziny na godzinę robiła się coraz gorętsza, aż finalnie doszło do dużej bójki, wygranej przez Ukraińców.

Odpowiedzieliśmy mu po rosyjsku

Zaledwie kilka godzin po całym wydarzeniu, na łamach portalu "fanday.net", głos w sprawie zabrał obrońca FK Mynaj, Dmitrij Niemczaninow. Według doświadczonego defensora iskrą wywołującą pożar było zachowanie jednego z rosyjskich piłkarzy.

- Nasi zawodnicy byli w toalecie, gdzie załatwiał się też jeden z pijanych piłkarzy Szynnika. Coś mu wyraźnie nie pasowało, więc zaczął krzyczeć w kierunku sprzątaczki. Ta mu odpowiedziała, ale on nie zrozumiał i nakazał jej mówić po rosyjsku. To było za dużo. Naprawdę zachował się jak świnia wobec tej kobiety. Stwierdziliśmy, że odpowiemy mu w ich stylu, językiem siły - powiedział Niemczaninow.

Bohaterska postawa

Choć bójki piłkarzy w luksusowych hotelach mają raczej negatywny wpływ na opinię, jaką futboliści cieszą się na całym świecie, w tym przypadku zawodnicy FK Mynaj zostali okrzyknięci bohaterami. Z ich działaniami zgodziło się wielu kibiców, którzy wysyłali nawet gratulacje reprezentantom ukraińskiej ekstraklasy.

- Nie chciałem być tego typu bohaterem, ale musiałem coś zrobić. Teraz mnóstwo ludzi do mnie pisze i dzwoni z gratulacjami. Odezwała się nawet ludzie jednego z naszych programów telewizyjnych. Dostałem też kilka wiadomości od byłych zawodników FK Mynaj, którzy przyznali, że z chęcią dołączyliby do nas i też zabawili się z Rosjanami - dodał 33-letni obrońca.

Niedługo po wybuchu afery zawodnicy rosyjskiego Szynnika Jarosław zostali wyrzuceni z hotelu i odesłani do domów. Dziś wiadomo, że także Ukraińcy muszą zakończyć swoje zgrupowanie w luksusowych warunkach. Turcy zdecydowali bowiem, że winne całej sytuacji są obie strony, które nie poradziły sobie z emocjami, co negatywnie wpływa na innych gości hotelowych.

W bójce pomiędzy obiema drużynami wyraźne "zwycięstwo" odnieśli piłkarze FK Mynaj, którzy nie odnieśli żadnych obrażeń. Wśród graczy Szynnika Jarosław znalazło się aż trzech rannych piłkarzy, którzy poza siniakami mają też m.in. połamane żebra.