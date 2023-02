Rosjanie planowali zamach w trakcie meczu LKE? Szokujące wieści. Zatrzymano podejrzanych

Sheriff Tyraspol swoje domowe mecze rozgrywa w mołdawskim Tyraspolu, który jest stolicą Republiki Naddniestrza. Tereny te są kontrolowane przez Rosję i w obawie przed niebezpieczeństwem władze UEFA uznały, że Sheriff mecze pucharowe rozegra w Kiszyniowie. Do tej pory na spotkania wpuszczano kibiców, ale nadchodzące starcie będzie wyjątkowe. Rywalami zespołu z Mołdawii będą piłkarze Partizana Belgrad. Ultrasi tego klubu nie kryją swojej sympatii do Rosji i w obawie przed "zamachem stanu" oraz zamieszkami, władze Mołdawii postanowiły rozegrać spotkanie bez udziału fanów.

Mecz Ligi Konferencji Europy bez kibiców w obawie przed Rosją i prorosyjskimi kibicami

W poniedziałek 12 lutego mołdawskie władze zatrzymały na granicy 12 kibiców Partizana Belgrad. Według prezydentki Mołdawii, Mai Sandu, to Rosja próbowała sprowadzić do kraju "dywersantów". Mieli oni nie być prawdziwymi fanami serbskiej drużyny, a funkcjonariuszami rosyjskiego wywiadu. Mołdawia pozostaje wyczulona na działania Rosji, ponieważ Ukraina ostrzegała o możliwym zamachu stanu właśnie na terytorium Mołdawii.

Z powodu tych ostrzeżeń oraz faktu, że Serbia pozostaje jednym z najbardziej prorosyjskich państw w Europie, mołdawska Agencja Bezpieczeństwa i Wywiadu postanowiła wystosować pismo do Mołdawskiego Związku Piłki Nożnej. Zawarto w nim wszelkie wątpliwości oraz przekazano, że mecz odbędzie się bez udziału kibiców. Z kolei Sheriff niezwłocznie poinformował o tej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Mołdawski Związek Piłki Nożnej poinformował nas o decyzji władz Mołdawii w sprawie przeprowadzenia meczu Ligi Konferencji pomiędzy FC Sheriff a Partizanem Belgrad bez widzów" - czytamy. Sprawy oficjalnie nie skomentowała jeszcze UEFA. Brytyjski dziennik "Independent" cytuje jednak jednego z wysoko postawionych urzędników europejskiej federacji. "UEFA pozostaje w kontakcie z zainteresowanymi klubami i odpowiednimi władzami. Na tym etapie nie mamy dalszych komentarzy" - miał przekazać. Z kolei Partizan Belgrad poinformował o decyzji władz mołdawskiego futbolu i zaapelował do swoich fanów, by ci "nie podróżowali na to spotkanie".

Mecz Sheriff Tyraspol - Partizan Belgrad zaplanowano na czwartek, 16 lutego o godzinie 21:00. Spotkanie odbędzie się na stadionie w Kyszyniowie - stolicy Mołdawii.