Chytry plan Kataru. Tak chce wykiwać FIFA, by kupić kolejny wielki klub

W listopadzie ubiegłego roku amerykańska rodzina Glazerów poinformowała, że jest gotowa na sprzedaż Manchesteru United. Ich aktualne żądania finansowe to 6 mld funtów, a chętnych na kupno klubu nie brakuje. Jednym z nich jest emir Kataru, Tamim bin Hamad al-Thani, a więc obecny właściciel Paris Saint-Germain.

Jak informował "The Guardian", emir Kataru nie zamierza kupować jedynie mniejszościowego pakietu akcji w Manchesterze, a interesuje go pełne przejęcie. Tamim bin Hamad al-Thani spotkał się już nawet z rodziną Glazerów i odbył pierwsze rozmowy. Obawiano się, że na drodze do finalizacji transakcji mogą stanąć przepisy UEFA, które zabraniają klubom mającym tego samego właściciela, gry w tych samych rozgrywkach.

Sztuczka Kataru, aby spróbować kupić Manchester United, zatrzymując PSG

Jak donosi "RMC Sport" wbrew informacjom pojawiającym się w różnych mediach, oferta kupna Manchesteru United nie zostanie przekazana bezpośrednio przez Qatar Investment Authority (QIA), państwowy fundusz inwestycyjny Kataru, który jest już właścicielem PSG od lata 2011 roku, a za pośrednictwem spółki zależnej Qatar Sports Investements (QSI). Aby kupić "Czerwone Diabły", Katar próbuje zawrzeć układ z niezależnym funduszem, który pozwoliłby mu obejść zasady ustanowione przez UEFA.

Rodzina Glazerów jest większościowym właścicielem klubu z Old Trafford od 18 lat. W tym sezonie Premier League Manchester United zajmuje trzecie miejsce z 46 punktami na koncie i traci pięć punktów do prowadzącego Arsenalu.