Trener Szachtara zobaczył starą murawę Legii. "Co to ma być!". I proszę: mecz zagra na nowej

O dramatycznym stanie nawierzchni przy Łazienkowskiej alarmowano już przed startem rundy jesiennej. Sygnałem, że coś trzeba zrobić, był mecz towarzyski Legii Warszawa z niemieckim Magdeburgiem (2:2). Piłkarze mieli problemy z kontrolowaniem futbolówki - ta podskakiwała i zachowywała się w nienaturalny sposób. "Dramat", "Skandal" - to kilka komentarzy kibiców temat murawy. Mimo tak zatrważającego widoku wiceprezes klubu Marcin Herra zapowiadał, że wymiana nawierzchni nastąpi dopiero w czerwcu. Na szczęście już na początku lutego na plac gry wjechał sprzęt i po nierównej murawie nie powinno być śladu. Ta informacja bardzo ucieszyła Igora Jovicevicia, trenera Szachtara Donieck.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Szachtar interweniował ws. murawy na stadionie Legii? Trener ujawnia. "To możliwe"

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Szachtar rozgrywał mecze Ligi Mistrzów na stadionie Legii. W fazie grupowej ukraińska drużyna zmierzyła się z Realem Madryt, RB Lipsk i Celtikiem. Ekipa z Doniecka zakończyła rozgrywki na 3. miejscu z sześcioma punktami na koncie. W związku z tym "spadła" do Ligi Europy, gdzie w 1/16 finału zagra dwumecz ze Stade Rennais. Jedno z tych spotkań odbędzie się na stadionie w Warszawie.

Piłkarze z Ukrainy i Rosji wpadli na siebie w hotelu. Masowa bójka [WIDEO]

Trener Szachtara przyznał, że jesienią, kiedy ukraiński klub rozgrywał domowe mecze w Polsce, to murawa na obiekcie przy Łazienkowskiej pozostawiała wiele do życzenia. Dlatego też Jovicević ucieszył się, że zarządcy podjęli decyzję o zmianie nawierzchni. - Słyszeliśmy, że Legia ją [murawę, przyp.red.] wymieniła, bo faktycznie była zła - podkreślił trener w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Jovacević zdradził, że jesienią zwracał uwagę Legii na temat stanu murawy. Niewykluczone, że w tej sytuacji interweniował sam ukraiński klub, co mogło ostatecznie skłonić warszawiaków do szybszej zmiany nawierzchni. - Nie wiem [czy Szachtar namawiał Legię do wymiany murawy, przyp.red.], ale sądzę, że tak było. Wiele razy mówiłem naszemu kierownictwu, pokazując na murawę "co to ma być"? - kontynuował.

Już w czwartek 16 lutego ukraiński klub rozegra pierwszy mecz 1/16 finału LE. Trener Szachtara obawia się nadchodzącego starcia. Drużyna nie jest odpowiednio przygotowana, a na dodatek cały czas jej myśli skupione są wokół wojny. Dodatkowo z zespołu zimą odszedł Michajło Mudryk. Jovacević wierzy jednak, że Szachtarowi uda się dokonać kolejnego cudu.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Afera melioracyjna. Są nowe informacje. Będą zmiany w zarządzie PZPN

- To będzie trudny mecz przeciwko bardzo silnej drużynie. Nie jesteśmy w takiej samej sytuacji. Oni grają w lidze, są w rytmie meczowym, a my ostatni mecz w lidze zagraliśmy 23 listopada. Zobaczymy, czy popchną nas motywacja, chęć walki i energia ludzi z Ukrainy. Nie jesteśmy faworytem. Rennes ma większy budżet, większe doświadczenie, a nasz najcenniejszy piłkarz Mychajło Mudryk odszedł do Chelsea. Zasłużył na ten transfer, ale nie znaleźliśmy dla niego zastępcy - zakończył.

Mecz Szachtara ze Stade Rennais zaplanowano na czwartek 16 lutego. Pierwszy gwizdek na Stadionie Wojska Polskiego zabrzmi o godzinie 18:45.