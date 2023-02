Legendarny trener zabrał głos ws. przyszłości Ancelottiego. Zero wątpliwości. "To byłoby jego marzenie"

Reprezentacja Brazylii pozostaje bez selekcjonera po tym, jak po mundialu w Katarze z posady zrezygnował Tite. Drużyna z Ameryki Południowej odpadła w ćwierćfinale po rywalizacji z Chorwacją. Brazylijczycy przegrali tam w serii rzutów karnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne powołania Santosa? Problemy już na starcie

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie następcą Titego. Głos w sprawie niespodziewanie zabrał jednak były selekcjoner reprezentacji Anglii i trener m.in. Milanu, Realu Madryt, Juventusu czy Romy - Fabio Capello. Jego zdaniem idealnym kandydatem na selekcjonera reprezentacji Brazylii byłby obecny szkoleniowiec Realu - Carlo Ancelotti.

Hiszpanie piszą o "rewolucji" w Barcelonie. Dotyczy również Lewandowskiego

- To wspaniały trener. Najlepszy, jakiego mamy we Włoszech. Uważam tak, bo wszędzie, gdzie pracował, zdobywał trofea. A to jest ekstremalnie trudne - powiedział Capello.

Ancelotti selekcjonerem reprezentacji Brazylii?

- Ancelotti selekcjonerem brazylijskiej kadry? To wspaniały, bardzo interesujący pomysł. Prowadzenie kadry to zupełnie inna robota niż w klubie, ale trenowanie reprezentacji Brazylii byłoby jego marzeniem na koniec kariery. Tak jak dla mnie było z Anglią. A przynajmniej mam taką nadzieję.

Przyszłość Ancelottiego w Realu stanęła pod znakiem zapytania po serii przeciętnych wyników jego drużyny. W lidze Real traci już 11 punktów do FC Barcelony i choć rozegrał o jeden mecz mniej, to jego szanse na obronę mistrzowskiego tytułu są coraz mniejsze.

Od tej walki zależy dalsza kariera Anthony'ego Joshuy. "Jestem na drugim końcu"

Hiszpańskie media spekulowały, że Ancelotti, którego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku, odejdzie z klubu już tego lata. Część z nich sugerowała nawet, że Włoch zrobi to, by objąć właśnie reprezentację Brazylii.

Tym spekulacjom oficjalnie zaprzeczył jednak prezydent brazylijskiej federacji - Ednaldo Rodrigues - który zapewnił, że poszukiwania odpowiedniego kandydata wciąż trwają.