Incredible Hulk! To, co wyprawia Brazylijczyk, jest niepojęte. Mistrz [WIDEO]

Była 81. minuta meczu piątej kolejki Campeonato Mineiro: Cruzeiro - Atletico-MG. Gospodarze od 63. minuty prowadzili 1:0, a gola zdobył Bruno Rodrigues. Wtedy goście mieli rzut wolny z prawej strony, blisko linii bocznej boiska. Do piłki podszedł 36-letni Hulk, który przez lata słynął z ogromnej siły i świetnych warunków fizycznych. Po raz kolejny to udowodnił. Brazylijczyk uderzył fenomenalnie z bardzo trudnej pozycji. Bramkarz rywali nie był w stanie obronić jesgo potężnego strzału.

Piękny gol Hulka. Już szósty w tym sezonie

Mecz Cruzeiro - Atletico-MG zakończył się remisem 1:1. Dla Hulka było to już szóste trafienie w tym sezonie. Tydzień temu Brazylijczyk strzelił dwa kapitalne gole z rzutów wolnych w wygranym 3:0 meczu Atletico Mineiro z Democrata SL.

Od początku pobytu w Atletico Mineiro Hulk zdobył już 71 goli i miał 19 asyst w 118 występach. W tym sezonie zagrał cztery razy i ma sześć bramek. Ponadto w całej karierze zawodnik strzelił już 22 goli z rzutów wolnych.

Hulk karierę piłkarską rozpoczynał w młodzieżowych drużynach Sao Paulo, a później wybierał zaskakujące kierunki. Grał w trzech japońskich klubach, zanim trafił do Europy w 2008 roku. Po czterech latach Zenit zapłacił za niego FC Porto 40 milionów euro. W 2016 roku zawodnik zakończył swoją grę na Starym Kontynencie i za 56 milionów euro odszedł do Shanghai SIGP. Po pięciu latach w Chinach powrócił do Brazylii, gdzie stał się piłkarzem Atletico Mineiro. Jego bilans w kadrze Brazylii to: 49 spotkań, jedenaście bramek i siedem asyst.

Atletico Mineiro jest z 13 punktami w pięciu meczach liderem grupy A Campeonato Mineiro. Cruzeiro zajmuje trzecie miejsce w grupie B (5 punktów w pięciu spotkaniach).