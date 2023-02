Neymar zareagował na coming out Jankto. Jednoznaczny przekaz gwiazdora

- Jak każdy mam swoje mocne strony i słabe strony. Mam rodzinę, przyjaciół, pracę, którą wykonuje, jak najlepiej potrafię, z powagą, profesjonalizmem i pasją - powiedział czeski napastnik Jakub Jankto, który w opublikowanym w poniedziałek filmie dokonał coming outu, wyznając, że jest osobą homoseksualną.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne powołania Santosa? Problemy już na starcie

- Chcę żyć w wolności. Bez strachu. Bez uprzedzeń. Bez przemocy. Ale z miłością. Jestem homoseksualistą i nie chcę się dłużej ukrywać - powiedział Jankto, który jest 45-krotnym reprezentantem Czech.

Pod nagraniem zawodnik otrzymał wiele oznak wsparcia z piłkarskiego środowiska. Komentarze zamieściły m.in. oficjalny profil Premier League, UEFA, a także wiele klubów piłkarskich. "Nigdy nie ukrywaj tego, kim naprawdę jesteś. Masz nasze pełne wsparcie, Jakubie!" - napisało Schalke Gelsenkirchen.

Włosi bezlitośni dla Polaka. Dramatyczne oceny. "Niesamowicie zmarnował"

Do coming outu piłkarza odniósł się także jego obecny klub, czyli Sparta Praga. Jak czytamy, Jankto od dawna otwarcie rozmawiał z kolegami, trenerami oraz działaczami o swojej orientacji. "Masz nasze wsparcie. Żyj swoim życiem, Jakubie. Nie ma nic ważniejszego" - czytamy.

"Każdy powinien mieć swobodę robienia tego, co chce"

Do wyznania Czecha odniósł się też Neymar. Brazylijski gwiazdor Paris Saint-Germain z wielką radością przyjął słowa Jankto. - To ważny dzień. Każdy jest wolny, powinno być mniej uprzedzeń, niezależnie od tego, czy jest to homofobia, rasizm czy jakakolwiek dyskryminacja. Każdy człowiek powinien mieć swobodę robienia tego, co chce - powiedział Neymar.

Pique odsłonił kulisy związku. Rozbrajająca szczerość. "Jestem marionetką"

Jankto w tym sezonie przebywa na wypożyczeniu w praskiej drużynie, do której trafił z Getafe. Rozegrał 10 spotkań, strzelił jednego gola. 27-latek od 2017 r. jest także reprezentantem Czech. W kadrze narodowej wystąpił w 45 meczach i zdobył cztery bramki.