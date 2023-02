Piłkarz walczy o życie w szpitalu. Przeżył śmierć kliniczną na boisku

Wstrząsające informacje dochodzą do nas z Ukrainy. 28-letni piłkarz Zorii Ługańsk Ołeh Danczenko doznał zawału serca. Obrońca trzykrotnie tracił puls i przeżył śmierć kliniczną. Na szczęście udało się go uratować i został przetransportowany do szpitala. Teraz walczy o życie.

https://www.instagram.com/94danchenko/