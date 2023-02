Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Fernando Santos nie może się cieszyć z sytuacji w polskiej obronie przed zbliżającymi się meczami eliminacji mistrzostw Europy z Czechami i Albanią. - Trzeba będzie zbudować tę defensywę od nowa, jak wszystko na to wskazuje - uważa Adam Godlewski w programie Sport.pl LIVE. - Właśnie na obrońców chciał Fernando Santos zarzucić wędkę w polskiej ekstraklasie. Pytanie, jak będzie oceniał Mateusza Wieteskę, bo mi się wydawało, że to będzie naturalny następca Kamila Glika. Mateusz wyjechał do Francji, a miał w kadrze swojego ulubionego selekcjonera, który na niego stawiał w młodzieżówce i w Legii, a w ogóle nie wygrał rywalizacji w kadrze. Myślę, że bardzo pozytywny impuls dał Maik Nawrocki. Ale pytanie, czy to w ogóle jest format reprezentacyjny - analizował sytuację polskich obrońców Godlewski.

