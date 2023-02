Kluczowe spotkanie Fernando Santosa. O czym rozmawiał z Lewandowskim?

Fernando Santos w poniedziałek spotkał się z Robertem Lewandowskim w Barcelonie. Jak wyglądało to spotkanie? - Myślę, że było kurtuazyjne, ale było też obowiązkowe. Jeśli cofniemy się wstecz to Kazimierz Górski też dyskutował z Włodzimierzem Lubańskim, czyli swoim kapitanem. Włodzimierz Lubański to był Robert Lewandowski tamtych czasów, tylko nie mógł wyjechać do Realu Madryt, gdy miał taką propozycję, bo nie dostał zgody - powiedział Adam Godlewski w programie Sport.pl LIVE.

REKLAMA

Zobacz wideo

Program Sport.pl LIVE możecie oglądać w każdy poniedziałek o godz. 20 w Sport.pl, Gazeta.pl i w naszych mediach społecznościowych. Prowadzą go: Dominik Wardzichowski, Konrad Ferszter, Kacper Sosnowski, Antoni Partum i Dawid Szymczak, a poruszane są w nim najważniejsze tematy ze świata sportu.