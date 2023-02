Georgina ujawniła żelazne zasady w domu Cristiano Ronaldo. Tego Portugalczyk nigdy nie robi

Cristiano Ronaldo jest w związku z Georginą Rodriguez. Para poznała się w 2016 roku, kiedy pochodząca z Argentyny modelka pracowała dla Gucciego. Rodriguez jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu kibice mogą zobaczyć, jak żyje rodzina piłkarza.

Georgina Rodriguez opowiedziała o życiu z Cristiano Ronaldo. Wyjawiła, czego nie może robić piłkarz

Para często dzieli się wspólnymi romantycznymi zdjęciami. Jednak rzeczywistość nie jest tak kolorowa, a Argentynka zdradziła, że Ronaldo musi przestrzegać w domu pewnych zakazów. Nie może między innymi przebywać w kuchni. Opowiedziała o tym szerzej w rozmowie ze Sportweekiem.

- Cristiano jest super tatą i najlepszym mężem, o jakim mogłam marzyć. Ale on nie gotuje. Po całym porannym treningu zasługuje na to, aby znaleźć na stole talerz gorącego jedzenia, które zostało starannie przygotowane. Mamy szefa kuchni, ale czasami ja gotuję - powiedziała.

Ponadto Portugalczyk nie może zmieniać żarówek we własnym domu. - To niemożliwe, mamy tak wysokie sufity. Gdybyś był Cristiano Ronaldo, czy zmieniłbyś żarówkę prawie sześć metrów nad ziemią? Lepiej, aby tego nie robił. Niech poświęca się byciu najlepszym w tym, co robi. Ja zajmę się resztą. Lubię dbać o swój dom i rodzinę - dodała.

Obecnie Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez mieszkają w Arabii Saudyjskiej. Para nie jest jeszcze małżeństwem i według tamtejszego prawa, nie mogliby razem mieszkać. Rzeczywistość okazała się jednak inna. "Corriere dello Sport" skontaktowało się z dwójką prawników, którzy wyjaśnili, że od czasu objęcia tronu przez Mohameda Bin Salmana kraj stał się nieco bardziej liberalny i w ciągu ostatnich lat pozwalał na coraz liczniejsze odstępstwa w zakresie przestrzegania dosyć restrykcyjnego prawa.

Na początku stycznia Cristiano Ronaldo został piłkarzem Al-Nassr. W pierwszych meczach Portugalczyk był bardzo niewidoczny na boisku i debiutanckiego gola strzelił z rzutu karnego w trzecim spotkaniu. Zdobyta bramka bardzo mu pomogła, ponieważ już w następnym starciu aż czterokrotnie pokonywał bramkarza rywali.

