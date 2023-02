Luis Suarez jednym zagraniem doprowadził do bójki stulecia. Interweniowała armia [WIDEO]

Luis Suarez w styczniu odszedł z urugwajskiego Club Nacional i na zasadzie wolnego transferu zasilił brazylijskie Gremio Porto Alegre. Były napastnik m.in. FC Barcelony świetnie radzi sobie w nowym zespole i notuje kolejne dobre występy. Jego drużyna od początku sezonu jeszcze nie przegrała i jako zdecydowany faworyt podchodziła do meczu z Clube Avenida. Urugwajski snajper rozgrywał bardzo dobry mecz i zaliczył asystę, która wywołała niemałą kontrowersję.

Luis Suarez znów w centrum skandalu. Tym razem sprowokował bójkę w lidze brazylijskiej

Wynik 0:0 utrzymywał się do 57. minuty meczu. Wtedy to drużyna gospodarzy wyprowadziła atak lewą stroną boiska, a rywale zatrzymali go faulem. Na szybkie wznowienie gry nalegał Luis Suarez, który niemal natychmiast otrzymał podanie za plecy rozkojarzonych obrońców. Urugwajczyk wykorzystał nieuwagę defensywy, zbliżył się do bramkarza i wystawił piłkę do Franco Cristaldo. Argentyńczyk miał przed sobą tylko jednego rywala i pewnym strzałem wyprowadził Gremio na prowadzenie 1:0.

Piłkarze Avenidy wściekle rzucili się w kierunku arbitra i domagali się anulowania bramki. Ich zdaniem wznowienie gry było zbyt szybkie i niezgodne z przepisami gry. Sędziowie jednak uznali trafienie, czego efektem była szarpanina z udziałem sędziego głównego i piłkarzy obu drużyn. By uspokoić sytuację, na boisku pojawili się żołnierze, którzy dbali o bezpieczeństwo podczas spotkania. Używając tarcz, otoczyli cały skład sędziowski i odpierali napór wściekłych piłkarzy Avenidy. Luis Suarez próbował uspokajać rywali, którzy przez kilka minut dyskutowali i wyrażali niezadowolenie decyzją arbitrów. Konsekwencją całej sytuacji były dwie czerwone kartki dla graczy gości. Otrzymali je Micael i Marcao, więc Avenida kończyła mecz w dziewiątkę.

Gremio do końca spotkania kontrolowało przebieg gry, a w doliczonym czasie wynik na 2:0 ustalił Everton Galdino. Dzięki wygranej drużyna z Porto Alegre umocniła się na prowadzeniu w tabeli ligi Campeonato Gauco i po siedmiu meczach ma na koncie komplet 21 punktów. Dla Luisa Suareza było to szóste spotkanie w tym sezonie. Urugwajczyk zdobył już cztery gole i zaliczył asystę.