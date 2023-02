Pseudokibic wpadł na boisko i uderzył piłkarza. Tego, co stało się później, nie przewidział. "Skandal na wielką skalę" [WIDEO]

To było przed początkiem meczu ligi kolumbijskiej Deportes Tolima - Millonaros FC. Gdy pojedynek miał się rozpoczynać, nagle na boisko z trybun wbiegł jeden z kiboli. Zachował się skandalicznie, bo zaatakował 31-letniego Daniela Catano, pomocnika drużyny Millonaros FC, który wtedy jeszcze wykonywał ćwiczenia rozciągające.

Kibic zaatakował piłkarza, a ten sam wymierzył sprawiedliwość

Chuligan uderzył zawodnika w głowę. Natychmiast próbował uciec. Miał jednak pecha, bo zawodnik błyskawicznie zareagował i zaczął biec za nim. Piłkarz szybko go dogonił i nie czekając na interwencję ochrony, sam wymierzył sprawiedliwość. Catano po złapaniu bandyty, uderzył go i przewrócił na ziemię.

Dlaczego kibic zaatakował piłkarza? Być może dlatego, że Catano w latach 2018-2022 grał dla zespołu z Tolimy. Catano dostał czerwoną kartkę od sędziego. Jego zespół był wściekły z powodu tej kary i postanowił zejść z boiska. Mecz nie rozpoczął się i ostatecznie został przełożony. Na razie nie jest znana nowa data rozegrania pojedynku.

Według informacji mediów, zawodnicy gości negocjowali wznowienie spotkania, ale chcieli, by czerwona kartka dla Catano nie została zaliczona i by piłkarz mógł wystąpić. Sędzia jednak odmówił. W efekcie goście odmówili gry i tłumaczyli się, że zrobili to ze względów bezpieczeństwa.

- Bezpieczeństwo sztabu szkoleniowego i zawodników jest ponad wszystko. Musimy ustanowić precedens, abyśmy kształcili się jako społeczeństwo. Musimy dbać o siebie nawzajem - powiedział David Silva, kapitan Millonaros FC.

To jednak nie koniec historii. Cesar Camargo, prezes Deportes Tolimy był niespodziewanie zdenerwowany na piłkarzy Millonaros FC za to, że przedwcześnie opuścili boisko i nie chcieli grać dalej.

- Kibice wymknęli się spod kontroli i będą musieli zostać postawieni przed sądem. Wycofanie się jednak drużyny z boiska jest bojkotem gry i sportu. Nie warto wywierać na nas presji w ten sposób - powiedział Cesar Camargo.

Marca: Piłka nożna w Kolumbii jest taka, jaka jest. Właśnie przez przywódców takich jak on

Słowa prezesa bardzo skrytykowali dziennikarze hiszpańskiego dziennika "Marca". - Co? Jak? Przepraszam! Naprawdę, to nie do pomyślenia, by osoba, której bardziej zależy na zebraniu kasy i trzech punktów na biurku, była prezesem profesjonalnego klubu piłkarskiego. Dlatego piłka nożna w Kolumbii jest taka, jaka jest. Właśnie przez przywódców takich jak on - piszą eksperci.

- Co za chore społeczeństwo. To, co wydarzyło się w meczu, to skandal na wielką skalę ze względu na liczbę błędów, które miały miejsce w wyniku agresji przeciwko Danielowi Catano - dodaje "Marca".

Dziennikarze krytykują również sędziego Wilmara Roldana za pokazanie czerwonej kartki.

- Roldan wyjął czerwoną kartkę z kieszeni, nie zastanawiając się, ani nie sprawdzając wcześniej, czy spełnione są warunki bezpieczeństwa dla rozegrania meczu. To nie do pomyślenia, że w końcu ukarali piłkarza, a nie innych. Cudem obyło się bez awantur na trybunach, do których mogła doprowadzić duża liczba przybyłych kibiców Millonarios - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Po trzech kolejkach Deportes Tolima jest z czterema punktami na dziewiątym miejscu w tabeli. Tuż za nim jest drużyna Millonaros FC, która grała tylko jeden mecz i go wygrała (3:2 na wyjeździe z Deportivo Pereira). Prowadzi Boyaca Chico z kompletem trzech zwycięstw.