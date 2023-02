Ronaldo porównany do Putina i Bidena. Niespotykane sceny [WIDEO]

Cristiano Ronaldo od stycznie oficjalnie reprezentuje barwy saudyjskiego Al-Nassr. Jego transfer wywołał ogromne zamieszanie. W Arabii Saudyjskiej nie grała jeszcze gwiazda tego formatu. Między innymi z tego powodu może liczyć na rekordowe zarobki, bo według doniesień otrzymuje teraz 200 mln euro rocznie. Jak razie na koncie ma pięć bramek w czterech oficjalnych spotkaniach.

Świta ochroniarzy towarzyszy Cristiano Ronaldo. Piłkarz jest w Arabii chroniony jak głowa państwa

Cristiano Ronaldo wywołuje poruszenie wszędzie, gdzie się tylko pojawia. Al-Nassr przyjęło go bardzo hucznie i nie bez powodu stara się o niego dbać. Widać to też na nagraniach z miejsc, w których się pokazuje. "Marca" udostępniła materiał z drogi Cristiano Ronaldo do szatni klubowego stadionu. Na wideo widać, że piłkarzowi towarzyszy ekipa ochroniarzy. Kilkunastoosobowa grupa utworzyła okrąg wokół Portugalczyka, aby nikt nie mógł się do niego zbliżyć.

Taki widok nie zdarza się często, a wręcz trudno sobie przypomnieć, aby jakikolwiek piłkarz był prowadzony do szatni w takiej eskorcie. Popularność Ronaldo robi swoje, ale z pewnością nigdzie wcześniej nie był tak pieczołowicie chroniony, jak teraz w Arabii Saudyjskiej. Nic dziwnego, że pojawiają się komentarze, w których porównuje się ochronę 38-latka do tej, jaką zapewnia się głowie państwa. Serbski "Kurir" napisał nawet, że Ronaldo jest chroniony niczym Władimir Putin, Joe Biden czy Kim Dzong Un.

We wspomnianym spotkaniu Cristiano Ronaldo zdobył cztery bramki, dystansując tym samym Leo Messiego w "piłkarskich pokerach". Co ciekawe, atakujący po ostatnim gwizdku poprosił o autograf... sędziego.

Al-Nassr po 16. kolejkach Saudi Pro Leage zajmuje pozycje lidera, ale drugi Al-Ittihad i trzeci Al-Shabab z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie mają również 37 punktów na koncie. Zespół Ronaldo prowadzi tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Kolejny mecz tej drużyny zaplanowano na 17 lutego, a jej rywalem będzie 5. w tabeli Al Taawon.

