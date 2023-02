Nowe doniesienia ws. Michniewicza. Szkoci już wiedzą. "To może stanowić pewien problem"

Z końcem grudnia Czesław Michniewicz przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Od tego czasu nadal szuka pracy, w ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że może objąć szkockie Aberdeen. Zespół ten poszukuje nowego trenera po tym, jak zwolnił Jima Goodwina.

Michniewicz może mieć problem z zatrudnieniem w Aberdeen. "Preferują grę ofensywną"

Niedługo później doniesienia te potwierdził Blair Meikle, dziennikarz portalu Football Scotland. - Wygląda na to, że sam Michniewicz jest zainteresowany pracą w Aberdeen. Ze strony klubu słyszę, że jest na ich radarze i jestem pewien, że chętnie skorzystaliby z trenera z takim doświadczeniem i bogatym CV - powiedział Dominikowi Senkowskiemu ze Sport.pl.

W rozmowie z WP Sportowe Fakty Ben Banks, dziennikarz "Daily Record", przyznał, że w Szkocji kandydatura Michniewicza oceniana jest pozytywnie, choć są wobec niego pewne zastrzeżenia. - Aberdeen chce kogoś preferującego grę ofensywną, co może stanowić pewien problem, ponieważ uważam, że on jest nastawiony na obronę. Michniewicz ma jednak naprawdę imponujące CV. Z pewnością jest na wyższym poziomie niż poprzedni menedżer Aberdeen - ocenił.

Z informacji Banksa wynika, że Michniewicz znalazł się w ścisłym gronie kandydatów do objęcia zespołu. Wcześniej wielkim faworytem był Chris Wilder, były trener m.in. Sheffield United czy Middlesbrough. Jednak wiadomo już, że nie był on zainteresowany tą propozycją.

Po 25 kolejkach ligi szkockiej Aberdeen ma w dorobku 32 punkty i zajmuje siódme miejsce w tabeli. Najbliższy mecz zagra w sobotę 18 lutego, wtedy zmierzy się na wyjeździe z Celtikiem.