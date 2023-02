Trener nie wierzył w kibiców ŁKS-u. Przegrał zakład i musi wywiązać się z obietnicy

ŁKS Łódź ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną w rozgrywkach I ligi. Zawodnicy Kazimierza Moskala wygrali 11 z 18 rozegranych spotkań i z dorobkiem 37 punktów otwierają ligową tabelę. Kibice klubu mają więc podstawy ku temu, by liczyć na awans drużyny do ekstraklasy. Na razie pokazali, że potrafią się zmobilizować i wygrali zakład z trenerem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Fernando Santos? Sekretarz generalny PZPN odpowiada

Trener ŁKS-u przegrał zakład z kibicami. Teraz z nimi pobiega

Moskal założył się z kibicami, że nie będą w stanie wykupić pięciu tysięcy karnetów na rundę wiosenną. - Jeżeli wykupicie, zapraszam was do biegania ze mną po parku na Zdrowiu. Pięć tysięcy karnetów, to pięć tysięcy metrów. Nie martwcie się, że nie dacie rady. Skoro Adam Marciniak daje radę, wy też na pewno dacie - stwierdził trener.

W sobotę klub poinformował za pomocą mediów społecznościowych, że kibice podołali wyzwaniu, a Moskala czeka 5-kilometrowa przebieżka. Sprzedaż takiej ilości karnetów jest rekordem klubu i jednym z najlepszych wyników w tym sezonie we wszystkich polskich rozgrywkach piłkarskich.

W ŁKS-ie nadzeszły lepsze czasy, co pokazuje nie tylko zaangażowanie kibiców. W klub planuje zainwestować amerykańska rodzina Platków, która jest między innymi właścicielem występującej w Serie A Spezii. Philip Platek w styczniu był w Polsce w celu kontynuowania rozmów z klubem.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Łódzki pierwszoligowiec do walki o Ekstraklasę powróci w niedzielę, kiedy o podejmie u siebie GKS Tychy. Trener Moskal liczy na to, że jego zawodnicy wytrzymają presję i zakończą sezon upragnionym awansem. - Sytuacja jest komfortowa, ale jednocześnie nakłada na nas dodatkową presję. (...) Musimy zaprezentować pełnię swoich możliwości, ta gotowość musi być pod każdym względem. Sportowym, mentalnym, ale również organizacyjno-finansowym, żeby spokojnie móc przez tę rundę przejść - powiedział.

Bednarek znów stracił trenera. Niewiarygodna statystyka. Piąty w jednym sezonie