Legenda Realu Madryt przebiła wszystkich. Wielki wyczyn. "Najbardziej utytułowany"

Real Madryt zdobył klubowe mistrzostwo świata. Triumfatorzy poprzedniej edycji Ligi Mistrzów UEFA nie dali szans saudyjskiemu Al Hilal. W stolicy Maroka wygrali 5:3. Bohaterami zostali Federico Valverde i Vinicius Junior, którzy wpisali się na listę strzelców po dwa razy (bramkę zdobył także Karim Benzema). Trzecie miejsce zajęło Flamengo, które pokonało egipskie Al Ahly 4:2. Ale my wróćmy do Realu. Dla "Królewskich" to już piąty raz, gdy wygrywają to trofeum. Nikt w historii nie sięgnął częściej po ten tytuł.

Real wygrywa poprzednio w 2018, 2017, 2016 i 2014 roku. To oznacza, że Luka Modrić, Nacho Fernandez, Daniel Carvajal i Karim Benzema mają po pięć triumfów na swoich kontach. Więcej wygranych ma tylko Toni Kroos, bo Niemiec po raz pierwszy zdobył ten tytuł w 2013 roku jako gracz Bayernu Monachium.

Ale Kroos to nie jedyny rekordzista. Carlo Ancelotti stał się drugim trenerem, który wygrał KMŚ po raz trzeci. I tym samym wyrównał Pepa Guardioli, który triumfował w 2009 i 2011 roku jako trener Barcelony, a w 2013 sięgnął po tytuł z Bayernem.

Kroos rozgrywa w Realu swój dziewiąty sezon. Do drużyny ze stolicy Hiszpanii dołączył w 2014 r. W tym czasie sięgnął po cztery puchary Ligi Mistrzów, trzy tytuły mistrza Hiszpanii i trzy Superpuchary Hiszpanii. Z kolei z reprezentacją Niemiec wywalczył m.in. tytuł mistrza świata w 2014 r. i brązowy medal w 2010 r. W obecnej kampanii LaLiga wystąpił w 11 spotkaniach, strzelił jedną bramkę i zaliczył dwie asysty.

KMŚ. Co to za turniej?

Rozgrywki powstały w 2000 roku. O złoto walczy siedem drużyn: zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA, zwycięzca Copa Libertadores, zwycięzca Afrykańskiej Ligi Mistrzów, zwycięzca Ligi Mistrzów CONCACAF, zwycięzca Ligi Mistrzów OFC, Azjatyckiej Ligi Mistrzów i mistrz państwa w którym odbywają się KMŚ. Zespoły z Europy i Ameryki Południowej rozpoczynają rozgrywki od półfinału, a kluby afrykańskie, azjatyckie i północnoamerykańskie od ćwierćfinału.