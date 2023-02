Tragedia podczas turnieju w Brazylii. Trzy ofiary strzelaniny, w tym bramkarz

Peladao Cup to amatorskie mistrzostwa Amazonii, które od ponad 50 lat organizowane są w Brazylii. Na trybunach panowała z reguły dobra atmosfera, bo zbierała się lokalna społeczność. Niestety, nie zawsze tak jest. W turnieju nie brakuje drużyn, które są powiązane z grupami przestępczymi, zajmującymi się m.in. handlem narkotyków. I właśnie te podejrzane środowiska sprawiły, że największe amatorskie rozgrywki z roku na rok miały coraz mniej chętnych. "UOL Esporte" opisało to, co się wydarzyło w Manaus, największym mieście Amazonii.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Fatalne wieści o Kamilu Piątkowskim. A już była nadzieja, że wróci do kadry

Drużyny wspierane przez gangi zaczęły manipulować wynikami meczów. Sędziowie byli zastraszani. W styczniu w trakcie spotkania Tchunay z Guaraną doszło do tragedii. Bramkarz tych pierwszych przygotowywał się do decydującego karnego w serii jedenastek, by zapewnić swojej drużynie ćwierćfinał. Ale nagle na murawie zamiast gwizdka sędziego, słychać było tylko strzały z pistoletu, a na trybunach rozległy się rozpaczliwe krzyki.

Okazało się, że był to atak gangu, który chciał, aby gracze Guarany awansowali dalej. Celem byli zawodnicy Tchunay. A że mecz był transmitowany na żywo na Facebooku, to tragedię oglądały tysiące osób. Jeden zawodnik zmarł na miejscu, a dwóch rannych trafiło do szpitala. I zmarło później w wyniku obrażeń.

10 lat temu też doszło do zabójstwa

"UOL Esporte" przypomina, że do pierwszej tragedii podczas rozgrywek Peledao doszło już w 2013 roku, gdy niejaki Paulinho (bramkarz Amigos do Tonhão) nie przyjął oferty korupcyjnej, by specjalnie wpuścić bramkę zdobytą przez drużynę powiązaną z gangiem narkotykowym. Nie przyjął oferty, dzięki czemu jego zespół wygrał. Ale gdy wieczorem świętował sukces w jednym z barów, to nagle pod lokal podjechał motocykl, z którego dwóch młodych przestępców otworzyło ogień. Paulinho zginął na miejscu. I choć policja zdołała aresztować napastników, to po kilku latach problem jednak wrócił.