Rozpaczliwy apel partnerki zaginionego piłkarza. "Czas ucieka"

Christian Atsu to były piłkarz m.in. Chelsea oraz Newcastle United, który od września 2022 roku występuje w tureckim Hataysporze. W ostatni poniedziałek zaginął podczas trzęsienia ziemi, które nawiedziło południowo-wschodnią część kraju. Choć pojawiały się doniesienia, że wydobyto go spod gruzów, to na ten moment nadal uznaje się go za zaginionego. Potwierdzili to jego agent oraz klubowy trener.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Partnerka Christiana Atsu apeluje o wsparcie dla ratowników w Turcji. "Czas ucieka"

Nieznana sytuacja Atsu sprawia, że jego najbliżsi żyją w ogromnej niepewności. W rozmowie z BBC News Claire Rupio, partnerka piłkarza i matka jego dzieci, wyraziła nadzieję, że sprawa zakończy się szczęśliwie. - Nadal modlę się i wierzę, że żyje - powiedziała kobieta, która na co dzień mieszka w Newcastle.

Rupio podkreśliła, że sprzeczne doniesienia na temat jej partnera były "mylące" i "dość szokujące". Najpierw była przekonana, że został uratowany. Niestety 11 godzin później w radiu podano, że nadal go nie odnaleziono. Tę wiadomość usłyszały również ich dzieci, co było dla niej szczególne bolesne.

Kobieta liczy na zdecydowane działania władz, które mogłyby pomóc uratować jak najwięcej osób, w tym Atsu. - Zwracam się do klubu Hatayspor, rządu tureckiego i brytyjskiego, aby wysłać sprzęt, który pomoże wydobyć ludzi spod gruzów, w tym mojego partnera, ojca moich dzieci. Potrzebują sprzętu, aby ich wydostać, bez niego nie wejdą tak głęboko. A czas ucieka - zaapelowała.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rupio pozostaje w kontakcie z Naną Sechere, agentem Atsu. Wie, że aktualnie przebywa on w Turcji i robi wszystko, aby wesprzeć poszukiwania piłkarza. - Wiem, że jego agent tam jest i stara się, jak tylko może, aby go odnaleźć. Jeśli go zobaczy lub z nim porozmawia, przekaże mi wiarygodną wiadomość. Wszystko jest dosyć zagmatwane - podsumowała.

Poniedziałkowe trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii to jedna z największych katastrof naturalnych ostatnich lat. Szacuje się, że zginęły w niej ponad 24 tysiące osób.