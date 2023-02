Tak piłkarze Al-Nassr zareagowali na kosmiczną pensję Ronaldo. Klasa sama w sobie

Cristiano Ronaldo ma na swoim koncie już cztery oficjalne mecze w barwach arabskiego Al Nassr i aż pięć bramek. Cztery z nich zdobył w ostatnim spotkaniu przeciwko Al Wehda, wygranym aż 4:0. Strzelec hattricka może tradycyjnie zabrać meczową piłkę ze sobą i tak uczynił Portugalczyk, który dodatkowo poprosił sędziego o podpis na futbolówce.

Ronaldo szybko stał się częścią zespołu. Komplementuje go kolega

38-latek graczem klubu ze stolicy Arabii Saudyjskiej jest już ponad miesiąc, więc jego koledzy z zespołu dzielą się pierwszymi doświadczeniami w kontakcie z legendą futbolu. Tak uczynił Jaloliddin Masharipov, reprezentant Uzbekistanu, na łamach portalu "Bombardir.ru". - Ronaldo nawiązał kontakt z drużyną od pierwszego dnia. Nie ma problemów z językiem, łatwo komunikuje się ze wszystkimi. Z miejscowymi - po angielsku, bo wielu mówi nim płynnie. Z latynosami - po hiszpańsku. Towarzyszy mu tłumacz i ochroniarze. Jest popularną osobą, więc podjął odpowiednie środki ostrożności - wyznał zawodnik Al Nassr.

- Jego pensja nie ma dla nas znaczenia. W naszym zespole mamy zawodników na wysokim poziomie, ale Ronaldo jest jednym z najwybitniejszych graczy w historii. Oczywiście dostaje duże pieniądze, ale na to zasługuje - zaznacza.

Uzbek podkreśla wagę w zespole Portugalczyka, który szybko chciał zaszczepić w kolegach swoją mentalność. Zaznaczał, iż przyszedł tutaj zdobywać trofea, a to możliwe będzie tylko, gdy będą jedną rodziną. Od razu zyskał szacunek swoją postawą, gdyż każdego zawodnika traktował równemu sobie.

- Wiedziałem, że Ronaldo to zawodnik z najwyższej półki. Aby to wiedzieć, nie trzeba grać z nim w jednej drużynie. Jego nagrody i osiągnięcia mówią same za siebie. Cristiano nie ma nic więcej do udowodnienia w piłce nożnej. Udowodnił wszystko jeszcze zanim przybył do Al Nassr - mówi Masharipov, który jeszcze raz podkreślił, że Portugalczyk jest jednym z nich.