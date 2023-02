Bayern może pozbyć się niewypału transferowego. Gigant stawia jeden warunek

Marcel Sabitzer miał być jednym z najmocniejszych punktów Bayernu Monachium, do którego dołączył latem 2021 roku. Tak się jednak nie stało, co dobitnie pokazują występy w obecnym sezonie. Austriacki pomocnik rozegrał w bawarskim klubie jedynie 1008 minut w 24 spotkaniach, częściej wchodząc na boisko z ławki rezerwowych. Szansą dla zawodnika może być zmiana klubowych barw.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos o spotkaniu z Piszczkiem: Chcę to przemyśleć

Sabitzer z szansą na dłuższy pobyt na Old Trafford

Pomocną dłoń do Sabitzera, ale też do Bayernu, wyciągnął Manchester United. Zespół z Premier League zdecydował się na wypożyczenie pomocnika w ostatnim dniu zimowego okna transferowego. Ma to na celu załatanie luki po Christianie Eriksenie, który z powodu kontuzji będzie mógł wrócić do gry dopiero w maju. Początkowo mówiono, że Austriak będzie grał w barwach Manchesteru do końca sezonu. Teraz okazuje się, że zawodnik może zostać na Old Trafford znacznie dłużej. Według informacji ESPN pomocnik przy dopinaniu szczegółów wypożyczenia miał uzyskać informację, że jeśli zaprezentuje się z dobrej strony, klub postara się o pozyskanie go na stałe.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ujawniają taktykę Alvesa na proces ws. gwałtu. Zawarł "tajny pakt". Inaczej byłby skończony

Sabitzer wystąpił jak do tej pory w dwóch spotkaniach Premier League, w których spędził na murawie 91 minut. Austriak będzie miał szansę zabłysnąć w 1/8 finału Ligi Europy, w której United zmierzy się FC Barceloną. Pierwszy mecz odbędzie się już w czwartek 16 lutego na Camp Nou. Rewanż na Old Trafford zaplanowano tydzień później. Dobre występy w europejskich pucharach mogą być dla pomocnika mocną kartą przetargową. Wszystko jest w jego rękach, a właściwie nogach.

Kłopoty klubu Premier League, nie mogą znaleźć trenera. Już trzeci kandydat odmówił

Dla 28-letniego zawodnika najlepszym okresem w karierze była gra w RB Lipsk. Sabitzer rozegrał w klubie z Bundesligi łącznie 229 spotkań, w których strzelił 52 bramki i zanotował 42 asysty. Austriak grał również między innymi w Rapidzie Wiedeń.