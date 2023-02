Ujawniają taktykę Alvesa na proces ws. gwałtu. Zawarł "tajny pakt". Inaczej byłby skończony

Dani Alves od kilku tygodni przebywa w katalońskim więzieniu Brians 2, gdzie oczekuje na proces w związku z oskarżeniami o napaść seksualną. Piłkarz może liczyć na wsparcie żony Joany Sanz, która kilka dni temu złożyła mu wizytę. - Nie zostawię go samego w najgorszym momencie jego życia - powiedziała w rozmowie z mediami.

Dani Alves zawarł pakt z żoną. Będzie go wspierać do zakończenia procesu

Okazuje się, że publicznie okazywane wsparcie Alvesowi może być elementem strategii procesowej. Jak poinformował hiszpański dziennik "La Razon", Sanz zawarła "tajny pakt" z prawnikami piłkarza. Zadeklarowała, że do czasu rozprawy i wydania wyroku nie odetnie się od męża. Jednocześnie po wizycie w więzieniu poprosiła go o wyjaśnienia dotyczące tego, co wydarzyło się w katalońskiej dyskotece i omówiła warunki rozwodu.

"La Razon" dotarł do bliskich znajomych pary, którzy twierdzą, że małżeństwo jest w zasadzie zakończone. Prawnicy pracujący dla Alvesa zarekomendowali, by udawać razem z Sanz zgodną parę, aby jego sytuacja nie stała się jeszcze gorsza. Uważa się, że gdyby żona go zostawiła w tym momencie, straciłby wiarygodność w oczach sądu i opinii publicznej.

Z doniesień medialnych wynika, że Sanz planuje już przyszłość bez Alvesa. Dziennikarz Carlos Quilez przekazał, że, ostatnio zaczęła szukać mieszkania w Paryżu, gdzie mogłaby osiedlić się w nadchodzących tygodniach lub miesiącach. Ewentualna przeprowadzka zależy również od tego, czy będzie miała tam takie same możliwości kontynuowania kariery, jak w Hiszpanii, gdzie aktualnie mieszka.

Sytuacja procesowa Daniego Alvesa robi się coraz trudniejsza. Niedawno piłkarz przedstawił czwartą wersję zeznań, gdzie przyznał, że doszło do penetracji. W dodatku ślady biologiczne pobrane z pochwy ofiary są zgodne z DNA Brazylijczyka. Pogrążają go również zeznania kolejnego świadka, które pokrywają się z wersją ofiary.