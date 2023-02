Wielka chwila Krystiana Bielika. Pierwszy gol w nowym klubie. Przypieczętował [WIDEO]

Latem 2022 roku Krystian Bielik przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z występującego w League One (trzecia liga w Anglii) Derby County do grającego w Championship (druga liga) Birmingham City. Na początku Polak zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale po wyleczeniu kontuzji stał się ważną postacią w zespole. - To najlepszy pomocnik w całej lidze - chwalił go trener John Eustace. 25-latek zaprezentował się bardzo dobrze także w piątkowym spotkaniu przeciwko West Bromowi.

Krystian Bielik z pierwszym golem w tym sezonie. Bramkarz nie miał szans na obronę

Mecz lepiej rozpoczęli piłkarze Eustance'a. Już w 10. minucie wynik spotkania otworzył Hannibal Mejbri. Bielik często podłączał się do akcji ofensywnych zespołu i stwarzał zagrożenie pod bramką rywali, co przyniosło efekt już na początku drugiej połowy. W 52. minucie Polak podwyższył stan rywalizacji na 2:0 po stałym fragmencie gry. Mejbri znakomicie dośrodkował z rzutu rożnego wprost na głowę Bielika. Ten pewnym strzałem skierował piłkę do siatki. W tej sytuacji bramkarz West Bromu był bezradny.

Był to nie tylko pierwszy gol Bielika w tym sezonie Championship, ale i pierwszy w barwach Birmingham City. Na koncie ma również jedną asystę. Ostatecznie w spotkaniu nie padło więcej bramek. Mimo że to zawodnicy West Bromu przeważali na boisku - 69 procent posiadania piłki, to więcej celnych strzałów oddał zespół Birmingham - 4 do 1.

Dzięki zwycięstwu drużyna Eustance'a awansowała na 16. miejsce w tabeli. Do prowadzącego Burnley tracą 27 punktów. Birmingham ma już niemal wystarczającą ilość punktów, by utrzymać się w Championship. Jednak to nie oznacza, że obecny zespół Bielika zagra na tym poziomie rozgrywek w przyszłym sezonie. Klub zmaga się z zawiłościami w strukturach władzy, a sprawie przygląda się English Football League. Jeśli angielska drużyna nie wyjaśni, kto tak naprawdę ma realny wpływ na funkcjonowanie klubu, to grozi jej odjęcie punktów lub całkowita degradacja z Championship.

Wypożyczenie Krystiana Bielika do ekipy z St. Andrew's Stadium potrwa do 31 maja 2023 roku, po czym pomocnik reprezentacji Polski najprawdopodobniej wróci do Derby. Kontrakt pomocnika obowiązuje do czerwca 2024 roku, a jego obecna wartość rynkowa oscyluje w granicach 3 mln euro.