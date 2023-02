Znamy trójkę finalistów FIFA The Best

FIFA zrezygnowała ze współorganizowania Złotej Piłki z redakcją "France Football" i od 2016 roku prowadzi własną galę nagród za dorobek całego roku. Do tej pory dwukrotnie statuetkę dla najlepszego piłkarza otrzymywał Robert Lewandowski i Cristiano Ronaldo, a jedną zgarnęli Luka Modrić i Leo Messi. W 2021 roku wygrał Polak, a sporym echem odbiło się głosowanie Messiego, który zajął drugie miejsce, ale nie umieścił polskiego napastnika w pierwszej trójce. - To jego decyzja - skwitował krótko Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Wszystko jasne. Lewandowski nie znalazł się w gronie finalistów do FIFA The Best

Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) ogłosiła finalistów do nagrody The Best za okres od 8 sierpnia 2021 roku do 18 grudnia 2022 roku, czyli do zakończenia mistrzostw świata w Katarze. W tym gronie znalazł się Karim Benzema (Real Madryt), Leo Messi (PSG) oraz Kylian Mbappe (PSG). Finałową trójkę wybrało jury, w skład którego wchodzili "trenerzy i kapitanowie reprezentacji, dziennikarze i kibice, którzy głosowali na oficjalnej stronie internetowej FIFA". Głosowanie trwało do 3 lutego tego roku.

Karim Benzema w ubiegłym roku doprowadził Real Madryt do wygrania ligi hiszpańskiej i Ligi Mistrzów, zostając królem strzelców w obu rozgrywkach. Ostatecznie francuski napastnik nie poleciał na katarski mundial z powodu kontuzji. Z kolei Leo Messi wrócił z turnieju w Katarze ze złotym medalem, po pokonaniu Francji w finale po rzutach karnych - wtedy Argentyńczyk zakończył MŚ z sześcioma golami i trzema asystami, zgarniając dodatkowo nagrodę MVP. Kylian Mbappe, poza zdobyciem srebrnego medalu MŚ, został królem strzelców mundialu, strzelając aż osiem goli w turnieju.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Warto dodać, że wcześniej w gronie nominowanych znalazło się czternastu zawodników. Poza Benzemą, Messim i Mbappe w tym gronie znalazł się Robert Lewandowski (FC Barcelona), Julian Alvarez (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (PSG), Sadio Mane (Bayern Monachium), Luka Modrić (Real Madryt), Neymar (PSG), Mohamed Salah (Liverpool) oraz Vinicius Junior (Real Madryt).

Gala finałowa FIFA The Best odbędzie się 27 lutego 2023 roku.