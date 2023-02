Tragiczne wieści. Były reprezentant kraju zginął w strzelaninie na Karaibach

Nie żyje 28-letni były reprezentant Saint Vincent i Grenadyny Keron Hadaway. Taką informacje przekazały lokalne media. We wtorek obrońca został zastrzelony, gdy prowadził omnibusa. "Będzie nam go bardzo brakowało i zawsze będziemy pamiętać o jego pasji do gry." - napisała tamtejsza federacja.

