Glik wypadnie na dłużej? Występ w eliminacjach EURO 2024 pod znakiem zapytania

Kamil Glik to jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy reprezentacji Polski. Doświadczony obrońca rozegrał z orzełkiem na piersi 103 mecze, będąc ważną częścią drużyny na wszystkich międzynarodowych turniejach od 2016 roku. Niestety niewykluczone, że Fernando Santos nie będzie mógł skorzystać z jego usług w meczach z Czechami i Albanią.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos zrezygnuje z Glika? Jest następca. "Drugi w rankingu"

Problemy zdrowotne

W ostatnich miesiącach kontuzje nie omijają 35-letniego lidera polskiej defensywy. Jeszcze przed mistrzostwami świata w Katarze, Glik musiał odpuścić kilka spotkań Serie B ze względu na drobny uraz, który udało mu się wyleczyć przed startem mundialu.

Niestety teraz Polaka czekać może nieco dłuższa przerwa, związana z kontuzją kolana. Jak podaje Tomasz Włodarczyk na łamach portalu "meczyki.pl", Glik zmaga się z problemami z łąkotką, które doskwierają mu od kilkunastu dni. Z tego powodu kibice Benevento nie zobaczyli go na boisku w trzech ostatnich spotkaniach zespołu walczącego o utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym we Włoszech.

Media: Ancelotti powiedział "tak" nowemu pracodawcy. Sensacyjne doniesienia

Operacja kolana

Coraz więcej wskazuje na to, że polski obrońca będzie musiał poddać się zabiegowi, który wykluczy go z gry na kilka tygodni. Przerwa doświadczonego defensora może potrwać nawet miesiąc, przez co jego występ w meczach z Czechami i Albanią stoi pod znakiem zapytania. Przypomnijmy, że oba spotkania zostaną rozegrane 24 i 27 marca.

Ostateczna decyzja o potencjalnej operacji ma zostać podjęta w przyszłym tygodniu. Wtedy też będzie wiadome, czy Glik spróbuje powalczyć o powrót do formy jeszcze przed meczami reprezentacji Polski. Zważając jednak na jego podejście do gry w narodowych barwach, możemy być pewni, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by pojawić się na boisku w obu zaplanowanych meczach.

Sensacyjny faworyt do awansu do Ekstraklasy. Ewenement w polskim futbolu