Real Madryt zapomniał o Mbappe. Ma teraz nowy cel. To gwiazdor Bayernu

Real Madryt, pomimo że wciąż liczy się we wszystkich rozgrywkach, myśli już o przyszłości. W klubie szykują się wielkie wzmocnienia. Od kilku lat "Królewscy" walczą o pozyskanie Kyliana Mbappe, który mimo sympatii do ekipy z Madrytu wciąż jest wierny PSG. Florentino Perez zdaje sobie jednak sprawę, że sprowadzenie jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, w dalszym ciągu może być bardzo trudne, ponieważ jego kontrakt z paryżanami obowiązuje do 2024 lub nawet 2025 roku w zależności od decyzji piłkarza.

Kingsley Coman na celowniku Realu Madryt

Real postanowił więc poszukać alternatywy dla gwiazdy PSG. Jak informuje Christian Falk "Królewscy" spróbują powalczyć o Kingsleya Comana. Piłkarz Bayernu Monachium ma jeszcze dłuższy kontrakt niż Mbappe, ponieważ kończy się on dopiero w czerwcu 2027 roku. Bawarczycy zdaniem dziennikarza nie będą zbyt chętni na sprzedanie Francuza, który w ostatnim czasie prezentuje się coraz lepiej. Tylko oferta opiewająca co najmniej na 100 milionów euro może skłonić działaczy "Die Roten" do podjęcia rozmów.

Kingsley Coman w obecnym sezonie rozegrał łącznie 19 meczów, w których zdobył 3 gole i zaliczył 5 asyst. 26-latek pomimo swojego wieku jest już bardzo doświadczony. Występował w takich klubach jak Juventus, czy PSG. Ma na swoim koncie wygraną Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium oraz między innymi 7 mistrzostw Niemiec.

Przełom w Bayernie. Odbyło się spotkanie na szczycie

