Polak nawet nie śnił, że będzie walczył z Mbappe. A teraz go pokonał. Ogromny sukces

Zwykle w nominacjach do prestiżowych wyróżnień obok nazwiska Kyliana Mbappe z grona Polaków mogliśmy liczyć na Roberta Lewandowskiego, lecz w tym roku się to zmieniło. Kilkanaście dni temu FIFA ogłosiła listę nominowanych do nagrody za najładniejsze trafienie w 2022 r. Wśród nich znalazł się Marcin Oleksy, ampfutbolista Warty Poznań.

REKLAMA

Zobacz wideo O co chodzi w procesie Lewandowski - Kucharski? Ujawniamy kulisy

To może być hit. Gwiazda Barcelony na celowniku angielskiego giganta

Oleksy powalczy z Richarlisonem i Payetem

FIFA ogłosiła w piątek, że finałowymi rywalami Marcina Oleksego dla zdobywcy najpiękniejszego gola będą Brazylijczyk Richarlison oraz Francuz Dmitri Payet. Oprócz nich w gronie jedenastu nominowanych byli tak sławni zawodnicy jak Kylian Mbappe, The Hernandez czy Mario Balotelli.

- Czułem, że ten gol może się odbić mocnym echem w środowisku ampfutbolowym czy delikatnie wyjść poza, ale nie spodziewałem się, że aż tak bardzo - mówił w rozmowie ze Sport.pl Marcin Oleksy, reprezentant Polski w AMP Futbolu.

Jak padła ta bramka?

- Piłka trafiła do Dawida [Nowaka, kolegi z zespołu Oleksego - red.] i szeroko się uśmiechnąłem, gdy kopnął z pierwszej. Tor lotu był tak fajny, że już wiedziałem, co chcę z nią zrobić. Spojrzałem wokół siebie, że obrońca nabiega na mnie z tyłu i miałem trochę czasu. Była na odpowiedniej wysokości, że musiałem to zrobić. Uderzenie było tak czyste, że poczułem je na nodze. Jak upadałem, to kątem oka spoglądałem, jak wpadła do siatki - opowiada Oleksy.

To był 7 listopada. Warta Poznań pewnie 4:0 pokonała Stal Rzeszów w meczu ampfutbolowej ekstraklasy, a garstka fanów na trybunach obiektu zobaczyła być może najpiękniejszego gola w swoim życiu - pisał Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl.

Zdobywca najpiękniejszego gola zostanie ogłoszony podczas gali FIFA The Best, która odbędzie się 27 lutego w Zurychu. Obecni będą na niej najlepsi piłkarze z całego świata.

Zdobywcę najładniejszego gola w roku kalendarzowym nagradza się od 2009 r. Pierwszym zwycięzcą FIFA Puskas Award był Cristiano Ronaldo.

Bielik trafił z deszczu pod rynnę. Ogromne problemy. Jest źle

"W tamtym momencie nie martwiłem się o nogi, a w ogóle o swoje życie"

Życie Marcina Oleksego zmieniło się 20 listopada 2010 r. Miał wtedy 23 lata. Grał w piłkę, ale w odmianę jedenastoosobową. Był obiecującym bramkarzem. Z futbolu się nie utrzymywał - pracował przy robotach drogowych. Aż do listopadowego dnia.

- Szef wysłał nas, abyśmy załatali dużą wyrwę w asfalcie. Sprawca wypadku wjechał autem w 150-kilogramowy walec, który przeleciał mi przez nogi. A "poprawił" samochód - wspomina Oleksy. - Padłem na ziemię, ale początkowo nie czułem, żeby coś się stało. Podniosłem się na rękach i zobaczyłem, że auto jest mocno roztrzaskane. Mój wujek biegał, krzyczał, ale nie pamiętam wiele. Dopiero jak się odwróciłem w stronę nóg, to były dosyć mocno pokiereszowane. Ta później amputowana była już jakby po skosie. Wtedy przyszła świadomość, że jest kiepsko, ale w tamtym momencie nie martwiłem się o nogi, a w ogóle o życie - opowiada Oleksy dla Sport.pl.