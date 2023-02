Szczere wyznanie Lewandowskiego. Wskazał jeden kluczowy moment. "Dotarło do mnie"

Od początku przygody z FC Barceloną Robert Lewandowski jest uwielbiany przez kibiców "Blaugrany". To najskuteczniejszy i najważniejszy piłkarz w talii Xaviego. Choć "Duma Katalonii" nie ma już Ligi Mistrzów, to może pochwalić się pierwszym trofeum wywalczonym z Xavim i Lewandowskim. W styczniu wygrała Superpuchar Hiszpanii, rozbijając w finale Real Madryt. Ten sukces sprawił, że Polak czuje się w Barcelonie znacznie lepiej i jeszcze bardziej uwierzył w projekt.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Lewandowski czuje się w Barcelonie jak w domu

Polski napastnik nie miał problemów z aklimatyzacją w Barcelonie, ale po triumfie w Superpucharze coś się odblokowało, jakby poczuł ulgę. Zmieniło się jego podejście do gry i funkcjonowania w klubie.

- Po zdobyciu pierwszego trofeum dotarło do mnie, że jestem zawodnikiem, który już coś wygrał z Barceloną. Oczywiście, możemy teraz myśleć o przyszłości i zdobywaniu kolejnych tytułów. Ale po zdobyciu Superpucharu poczułem się jak u siebie w domu, że naprawdę nie muszę nic nikomu udowadniać. To było miłe uczucie - mówił w rozmowie ze stacją beIN Sports.

Robert Lewandowski znów zachwycił Hiszpanów. Został "przyłapany"

Zdaniem Lewandowskiego triumf w rozgrywkach to dodatkowy zastrzyk energii nie tylko dla niego, ale i całego zespołu. FC Barcelona prowadzi w La Lidze ze stosunkowo bezpieczną przewagą nad Realem Madryt, ma przed sobą półfinał Pucharu Króla i fazę pucharową Ligi Europy. Wciąż może wygrać nawet trzy trofea.

- Z tą drużyną możemy odważnie patrzeć w przyszłość i coś osiągnąć. W La Lidze na sukces trzeba pracować kilka miesięcy. Wygranie Superpucharu było też ważne dla młodych, aby poczuli się bardziej komfortowo i pewniej na przyszłość - przyznał.

Media: Lewandowski miał być problemem Barcelony. "Istniały wątpliwości"

Polak przekonuje, że duża w tym zasługa Xaviego, który odpowiednio poukładał zespół. Od początku chwalił współpracę z legendą "Blaugrany". Obaj darzą siebie nawzajem bardzo dużym szacunkiem. Xavi wielokrotnie był pod wrażeniem pracy Lewandowskiego i podkreślał to na konferencjach prasowych.

- Był niesamowitym piłkarzem. A to, co teraz dzieje się wokół niego jako trenera, daje poczucie, że robi wszystko właściwie i ty mu wierzysz. Wiesz, że obrana przez niego droga jest właściwa, dlatego go wspierasz i podążasz tą drogą razem z nim. Na boisku widział wszystko, więc wyobraź sobie, co on może widzieć teraz jako trener. Ma też doświadczenie, dostał czas, aby zrozumieć różnice między byciem piłkarzem a byciem trenerem. I zrozumienie tej różnicy sprawia, że możesz odnieść sukcesy. Xavi to zrozumiał. On wie, co robić i robi to bardzo dobrze - powiedział Lewandowski.

Przed FC Barceloną dwa bardzo trudne i wymagające spotkania. Zagra w najbliższej kolejce ligowej z Villarrealem, który cały czas walczy o miejsce w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Później zmierzy się w pierwszym meczu fazy play-off Ligi Europy z Manchesterem United.