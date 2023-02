Koniec Kloppa w Liverpoolu coraz bliżej. "Co on sobie myślał?". Brutalna ocena

Liverpool w ogóle nie liczy się w tym sezonie w walce o mistrzostwo Anglii. Ugrzązł w środku tabeli Premier League i istnieje ryzyko braku gry w Lidze Mistrzów - do czwartego Newcastle United traci aż 11 punktów. Do tego jest najgorszą drużyną rozgrywek w tym roku. W czterech meczach "The Reds" wywalczyli tylko jeden punkt. To nie jest ten sam Liverpool, który zachwycał chociażby w zeszłym sezonie. Dlatego też poddaje się w wątpliwość przyszłość Juergena Kloppa na Anfield. Angielskie media przewidują, czy Niemiec może szybciej opuścić Liverpool.

Media w Anglii wieszczą szybszy koniec Kloppa

Choć Klopp ma ważny kontrakt z Liverpoolem do końca czerwca 2026 r., to wcale nie musi go wypełnić do końca. Richard Keys, brytyjski komentator sportowy, uważa, że Niemiec może zostać zwolniony z "The Reds" jeszcze w tym sezonie.

Aby tak się stało, Liverpool musiałby odpaść w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W dwumeczu w tej fazie rozgrywek zagra z Realem Madryt. Taka porażka miałaby przekonać właścicieli do tego, że Klopp nie jest gotowy do zmian w składzie latem na nowy sezon.

"Nie jestem przekonany, czy Klopp jest gotowy do przebudowy składu Liverpoolu. Jeśli zostaną wyeliminowani z Ligi Mistrzów przez Real Madryt, to zwolnią go przed rozpoczęciem nowego sezonu" - uważa.

Zdaniem komentatora problemem Kloppa jest przywiązanie do zasłużonych i doświadczonych piłkarzy. Keys przekonuje, że kilku z nich nie powinno być w Liverpoolu.

"Co on sobie myślał, zatrzymując Milnera, Hendersona czy Firmino? Albo Thiago, który najlepsze lata ma już za sobą. Niewłaściwy zawodnik w niewłaściwym klubie o niewłaściwym czasie. W rzeczywistości cały środek pola jest za stary lub niewystarczająco dobry. Robertson także ma za sobą najlepszy okres. Ktokolwiek zastąpi Kloppa, będzie miał sporo pracy" - oznajmia.

Keys wytyka Kloppowi w felietonie na własnej stronie internetowej, że zbyt często kłóci się z mediami i absurdalnie próbuje się tłumaczyć z wszelkich niepowodzeń. Takie zachowanie nazywa żałosnym. "Jest tylko jeden zwycięzca, kiedy trener kłóci się z prasą. I nie jest to trener" - czytamy w tekście dziennikarza.

Richard Keys to zasłużony brytyjski komentator sportowy. Pracował w przeszłości w BBC, ITV, Sky Sports, Fox Sports, ESPN i beIN Sports.