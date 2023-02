Wyjątkowy gest Zaniolo. Upamiętni tureckiego kibica. "Nie zapomnimy o was"

W ostatnich godzinach zimowego okienka transferowego Roma pozbyła się Nicolo Zaniolo, który do niedawna uchodził za wielki talent, ale w ostatnim czasie stał się po prostu problemem dla Jose Mourinho. 23-letni reprezentant Włoch trafił do Galatasaray Stambuł, choć wcześniej kusiło go m.in. Bournemouth. Turecki klub zapłacił Romie tylko 15 mln euro. Niemal drugie tyle Roma może dostać, jeśli Włoch wypełni określone bonusy w kontrakcie, który będzie obowiązywał do końca 2027 roku. W liderze ligi tureckiej spotka m.in. Driesa Mertensa (najlepszego strzelca w historii Napoli) czy Mauro Icardiego (byłego napastnika Interu i Paris Saint Germain). Wiadomo też, z jakim będzie występował numerem.

Zaniolo: Nie zapomnimy o żadnym z was

Zaniolo będzie nosił koszulkę z numerem "17". To hołd dla 17-letniego chłopca, który zginął w trzęsieniu ziemi, które sparaliżowało Turcję oraz Syrię. Tym siedemnastolatkiem był Muhammed Emin Ozkan, kibic Galaty, który w mediach społecznościowych przyjął z wielkim entuzjazmem transfer Zaniolo. Niestety, nie doczekał jego debiutu.

"Bardzo mi przykro z powodu Mahometa i całego tureckiego narodu. Z wielkim szacunkiem myślę o tych, którzy stracili tu życie. Nie zapomnimy o żadnym z was" - mówi reprezentant Włoch na filmiku, który opublikował turecki klub.

To nie jedyny ładny gest Zaniolo. Włoch pomagał także ofiarom tragedii na miejscu.

Na razie nie wiadomo, kiedy zadebiutuje, bo liga turecka zawiesiła rozgrywki. Jak informuje agencja AFP, powołując się na przedstawicieli władz i służby medyczne, liczba ofiar poniedziałkowych (6 lutego) trzęsień ziemi przekroczyła 16 tys. osób, w tym prawie 13 tys. z samej Turcji. Liczba ofiar trzech trzęsień rośnie z każdą godziną, a ratownikom kończy się czas na dotarcie do zasypanych pod gruzami.