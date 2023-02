Sensacyjne doniesienia. Trener Realu Madryt może przejąć czołową reprezentację

Carlo Ancelotti nie może być spokojny o swoją posadę w Realu Madryt. Po przerwie na mundial jego drużyna całkowicie zawodzi. Poniosła druzgocącą porażkę w finale Superpucharu Hiszpanii przeciwko FC Barcelonie (1:3). Natomiast w miniony weekend dość niespodziewanie przegrała z Mallorcą (0:1) w La Liga i traci już osiem punktów do lidera. Media donoszą, że władze Realu straciły zaufanie do włoskiego trenera, a odbudować je może tylko kolejne trofeum. "Klubowe Mistrzostwa Świata będą piłką meczową dla szkoleniowca" - pisał Sergio Santos z Relevo.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Ancelotti selekcjonerem reprezentacji Brazylii? Oficjalna oferta jeszcze w lutym

Wydaje się jednak, że w przypadku rozstania z Realem, Ancelotti nie będzie musiał długo szukać pracy. Nowe informacje w sprawie przyszłości trenera przekazał portal "Ge Globo". Okazuje się, że 63-latek jest jednym z kandydatów do objęcia reprezentacji Brazylii. Co więcej, działacze tamtejszego związku chcą spotkać się z władzami Realu jeszcze w tym miesiącu, by złożyć oficjalną ofertę za Ancelottiego.

"Uratowaliśmy Barcelonę przed ruiną". Laporta przechwala się sytuacją finansową klubu

Reprezentacja Brazylii pozostaje bez selekcjonera już od ponad dwóch miesięcy. Na mistrzostwach świata w Katarze "Canarinhos" całkowicie zawiedli i z turniejem pożegnali się na etapie ćwierćfinału - po rzutach karnych ulegli Chorwacji. W związku z porażką do dymisji podał się Tite. Media spekulowały, że nowym selekcjonerem drużyny z Ameryki Południowej może zostać Pep Guardiola bądź Jose Mourinho. Jednak teraz wydaje się, że na szczycie listy życzeń brazylijskiego związku znajduje się właśnie Ancelotti.

Dla trenera Realu Madryt byłaby to pierwsza okazja do samodzielnego poprowadzenia reprezentacji. W latach 1992-95 był asystentem selekcjonera Włoch. Później został trenerem klubowym. Z sukcesami prowadził m.in. Juventus, Milan, Real Madryt czy też Bayern Monachium.

Jak donosi portal "Relevo", władze mistrzów Hiszpanii mają już plan awaryjny na wypadek odejścia Ancelottiego. Jego następcą ma zostać Raul, a więc legenda madryckiego klubu. W jego barwach rozegrał 741 spotkań, zdobył 323 gole i 114 asyst.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Był na wylocie z Realu, wyrasta na lidera drużyny. "Stał się niezbędny"

Jednak póki co, trenerem Realu pozostaje Ancelotti. Jego kontrakt jest ważny do końca czerwca 2024 roku. Dodatkowo w najbliższych dniach mistrzowie Hiszpanii staną przed szansą wywalczenia pierwszego trofeum w tym sezonie. W półfinale KMŚ pokonali 4:1 Al Ahly, a w finale zmierzą się z Al Hilal z Arabii Saudyjskiej. Klub z Madrytu powalczy tym samym o piąty triumf w tych rozgrywkach po zwycięstwach w 2014, 2016, 2017 i 2018 roku. Być może kolejne trofeum uratuje posadę Ancelottiego w Realu i zmusi reprezentację Brazylii do dalszych poszukiwań selekcjonera.