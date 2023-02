Czwarty w Małopolsce, najlepszy na świecie. Ogromny sukces polskiego trenera

Piłka nożna sześcioosobowa, potoczenie określana "socca" stała się popularna na świecie w ostatnich latach. Międzynarodowa Federacja Socca (ISF) powstała w 2017 roku, a rok później wystartowały oficjalne mistrzostwa świata. Poza tym rozgrywana jest też Liga Mistrzów Socca. Klaudiusz Hirsch, trener polskiej kadry w socca otrzymał ostatnio wyjątkowe wyróżnienie.

REKLAMA

Zobacz wideo Socca World Cup. Polska pokonała Maroko w pierwszym starciu

Polski trener w socca najlepszym szkoleniowcem na świecie. "Wie lepiej, niż ktokolwiek inny"

Międzynarodowa Federacja Socca (zajmująca się piłką nożną sześcioosobową) poinformowała o nagrodzie dla trenera 2022 roku. 30 szkoleniowców zdecydowało w głosowaniu, że na to wyróżnienie zasłużył Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski, który uzyskał 16 punktów. "To trener, który wie lepiej niż ktokolwiek inny, jak poprowadzić swoją drużynę po medale i teraz osiągnął najwyższe indywidualne uznanie w swojej karierze" - czytamy w opisie nominacji.

Klaudiusz Hirsch pracuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski od 2013 roku. W tym czasie Hirsch doprowadził kadrę do dwóch srebrnych medali mistrzostw świata (0:1 z Niemcami w 2018 i 2:3 z Rosją w 2019), a w zeszłym roku zdobył brązowy medal po pokonaniu 3:0 Niemców na turnieju w Budapeszcie. Jak doszło do tej nominacji? - W 2013 roku, kiedy zakończyłem pracę w PZPN-ie, odezwał się do mnie Wojciech Dudek, który zaproponował mi współpracę. Nie miałem żadnego pojęcia o tym projekcie - mówił Hirsch w rozmowie z Konradem Ferszterem, dziennikarzem Sport.pl.

Warto dodać, że Klaudiusz Hirsch został ostatnio wyróżniony na gali MZPN w Krakowie, gdzie zajął czwarte miejsce w plebiscycie na najlepszego trenera Małopolski w 2022 roku. Przegrał tylko z Tomaszem Tułaczem (Puszcza Niepołomice), Radosławem Sobolewskim (Wisła Kraków) i Jackiem Zielińskim (Cracovia). Hirsch poza prowadzeniem polskiej kadry w socca jest też trenerem BSF ABJ Powiat Bochni, grającej w Futsal Ekstraklasie.