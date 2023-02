Rekord, rekord. FIFA opublikowała raport po zimowym okienku. Absolutny nokaut

W 2023 roku FIFA zarejestrowała aż 4387 transferów. Kluby łącznie wydały ponad 1,5 miliarda dolarów. Dokładnie 1,57 mld. To blisko o ćwierć miliarda dolarów więcej niż wydano zimą 2018 roku, które to okienko do tej pory było rekordowe. Najwięcej, rzecz jasna, wydały kluby angielskie, które odpowiadają za ponad połowę wpompowanych pieniędzy na rynek. Anglicy wydali ponad 835 milionów. To 57 procent wszystkich transakcji zimowych. Dla porównania wszystkie polskie kluby wydały łącznie niewiele ponad dwa miliony euro.

REKLAMA

Zobacz wideo O co chodzi w procesie Lewandowski - Kucharski? Ujawniamy kulisy

Oficjalnie: Dawid Janczyk znalazł nowy klub. "Dokonało się"

Najwięcej wydała Chelsea. Jej amerykański właściciel Todd Boehly nie patrzył w portfel, tylko płacił tyle, ile żądał drugi klub. To właśnie dlatego lizbońska Benfica zarobiła na Enzo Fernandezie około 120 milionów euro, a Szachtar Donieck zgarnął za Mychajło Mudryka ponad 70 mln. W Londynie nie skąpił także Arsenal. "Kanonierzy" zakontraktowali Jorginho z Chelsea (12 mln) czy dwa razy droższego Leandro Trossarda z Brighton. Największą inwestycją okazał się jednak Jakub Kiwior, na którym Spezia zarobiła aż 25 mln euro. To był zarazem najdroższy polski transfer tej zimy.

Po Premier League najwięcej wydały kluby Ligue 1. Francuskie kluby zainwestowały ponad 120 mln euro. Najdroższym transferem była transakcja na linii Atalanta Bergamo - Olympique Marsylia. Do zespołu Igora Tudora trafił Rusłan Malinowski za 18 milionów euro.

Ciekawostki z raportu FIFA

W raporcie FIFA czytamy, że aż 62 procent transferów dotyczyło zawodników, którym wygasały niedługo kontraktu, lub po prostu nie mieli klubów. Ponad połowa transferów zimowych dotyczyła piłkarzy młodych, czyli między 18. a 23. rokiem życia.