Była żona ręczy za Alvesa. "Byłabym gotowa włożyć za niego rękę w ogień"

Dani Alves jest podejrzany o napaść na tle seksualnym i przebywa obecnie w katalońskim więzieniu Brians 2. Do zdarzenia miało dojść 30 grudnia w jednym z klubów nocnych w Barcelonie. W trakcie śledztwa okazało się, że piłkarz nie tylko miał molestować kobietę, ale również uderzyć ją i zgwałcić. Dodatkowo cztery razy zmieniał zeznania. Grozi mu od 4 do 12 lat więzienia.

Była żona Daniego Alvesa staje w jego obronie. "Wierzę w jego niewinność"

Teraz głos w sprawie rzekomego gwałtu Alvesa zabrała jego była żona, Dinorah Santana. Para doczekała się dwójki dzieci - 16-letniego Daniela i o rok młodszej Viktorii. W 2011 roku małżeństwo się rozpadło, a piłkarz ponownie się ożenił - z Joaną Sanz. Mimo że Santana nie utrzymuje bliskich relacji z Brazylijczykiem, to jest przekonana, że Alves nie dopuścił się gwałtu.

- Nikt, kto zna Daniego, kto go kocha, kto jest częścią jego życia, nie może pogodzić się z tą sytuacją Nawet w najgorszym koszmarze nie mogliśmy sobie wyobrazić czegoś takiego. Najbardziej boli nas to, że skazali go, zanim jeszcze ruszył proces. A jestem pewna, że mój były mąż nie byłby zdolny znieważyć kobiety. Byłam jego żoną przez 10 lat, a znam go od 22. Wszyscy wiedzą, kim jest i że nie byłby zdolny do takich rzeczy, o jakie się go oskarża. (...) Wierzę w jego niewinność do tego stopnia, że byłabym gotowa nie tylko włożyć za niego rękę w ogień, ale i całe ciało - podkreśliła Santana w wywiadzie dla katalońskiego dziennika "Sport".

- Przez 20 lat nigdy nie odezwał się do mnie wyższym tonem. Czasami się kłóciliśmy, ale nigdy nie traktował mnie źle. Tak samo postępował z innymi kobietami. (...) Dani zawsze uważał, że kobietę należy traktować jak królową - kontynuowała.

Była żona Alvesa przyznała, że ten nadal nie chce, by bliscy odwiedzili go w więzieniu. Zgodził się jedynie na widzenie z obecną partnerką, Joaną Sanz. Santana nie zamierza jednak czekać z założonymi rękoma i zapowiedziała, że pod koniec lutego wraz z dziećmi przeprowadzi się do Barcelony, by być bliżej piłkarza. - To koszmar. Jedyne, co mogę zrobić, to być przy nim, wspierać go. To jest to, co zrobię dla siebie i dla moich dzieci - zakończyła.

Dani Alves popadł w wielkie tarapaty. Nie dość, że ciąży na nim zarzut gwałtu, to jeszcze ma duże problemy finansowe. UNAM Pumas rozwiązało z Brazylijczykiem kontrakt, a teraz żąda od niego aż pięciu milionów dolarów odszkodowania. Na dodatek piłkarz jest winny fiskusowi 2,25 miliona euro, a jego mieszkanie w Sant Feliu de Llobregat zostało zajęte na poczet długów.