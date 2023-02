Ibrahimović odgraża się w swoim stylu. I zapowiada powrót. "Wciąż jestem bogiem"

Piłkarscy kibice, a przede wszystkim kibice AC Milanu, wyczekują powrotu do gry Zlatana Ibrahimovicia. Szwedzki napastnik końcem stycznia umieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym trenuje na murawie. To tylko podsyciło dyskusję na temat terminu jego powrotu. Na ten moment wiadomo, że zawodnik nie zagra w najbliższych meczach Ligi Mistrzów.

Ibrahimović chce wpłynąć na grę Milanu. "To także moje wyzwanie, celem nie jest moje ego"

Ibrahimović czuje już ogromny głód gry, o czym opowiedział w rozmowie ze Sport Mediaset. - Wciąż jestem bogiem, wciąż jestem numerem 1. Teraz wróciłem i mam wiele chęci do gry. Chcę zrobić bardzo dużo, aby nadrobić czas stracony przez te siedem, czy osiem miesięcy. W wieku 41 lat mam jeszcze wiele stron do zapisania, również dlatego, że jakość nie znika. Ciało się zmienia, przygotowanie fizyczne jest inne, ale jakość nie znika, pozostaje. Tym, którzy nie wierzą w boga, pokażę to na boisku, a nie w słowach - stwierdził.

Napastnik Milanu przekonywał, że w dalszym ciągu może być liderem zespołu. - Chcę codziennie z wielką chęcią pokazywać talent, ale nie tylko indywidualnie. Chcę przenieść swoją wiarygodność na innych, ponieważ jeśli mogę coś zmienić w drużynie, to chcę to zrobić. To także moje wyzwanie, celem nie jest moje ego. Mam 41 lat, gram dla Milanu i jestem na szczycie. Chcę przenieść swoje oczy na innych, jestem tu dla nich, nie dla siebie. Gdyby to było dla mnie, byłbym na wyspie z cygarem. Jeśli mogę być przykładem i liderem, zrobię to - dodał.

Szwed odniósł się również do krytyki pod adresem jego drużyny, która w trzech ostatnich meczach ligowych poniosła porażkę. - Zespół w kryzysie? Nie martwię się, to normalne momenty w ciągu sezonu. Teraz musimy mało mówić i udowodnić swoją wartość na boisku - przekonywał. Nawiązał też do negatywnych komentarzy na swój temat. - To normalne, bo jeśli cię nie krytykują, nie jesteś na szczycie. Krytykują mnie od 25 lat, bo jestem numerem 1, przyzwyczaiłem się do tego. To jak dolewanie benzyny do ognia, a kiedy igrasz z ogniem, możesz się poparzyć. Czy nadal czuję się Bogiem? Oczywiście nic się nie zmienia - podsumował Ibrahimović.

AC Milan po 21 kolejkach zajmuje 6. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 38 punktów. Prowadzi Napoli (56 pkt), a podium uzupełniają Inter Mediolan (43 pkt) i AS Roma (40 pkt).