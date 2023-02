Zwrot ws. Aubameyanga. Transfer na ostatniej prostej. Wyjazd z Europy

Pierre-Emerick Aubameyang we wrześniu 2022 roku odszedł z FC Barcelony i dołączył do Chelsea. W Londynie nie jest jednak gwiazdą i w tym sezonie zdobył jedynie trzy gole w 18 meczach. Klub nie zgłosił go do wiosennych rozgrywek Ligi Mistrzów i wydawało się, że jeszcze w zimowym okienku transferowym zmieni klub. W Europie kluby nie mogą już kupować zawodników, ale inaczej jest w amerykańskiej MLS. To właśnie tam Gabończyk miałby odejść jeszcze w lutym.

Pierre-Emerick Aubameyang na wylocie z Chelsea. Zaskakujący kierunek transferu

"Le10Sport" poinformowało, że Chelsea osiągnęła już porozumienie z Los Angeles FC i niedługo ogłosi transfer Pierre-Emericka Aubameynaga. Gabończyk już w styczniu miał nalegać na transfer do amerykańskiego giganta i najwidoczniej już niedługo zasili jego szeregi. W Chelsea stracił miejsce w składzie i nie został nawet zarejestrowany do rozgrywek Ligi Mistrzów. 33-latek przez ostatnie miesiące nie prezentował najlepszej formy, ale MLS może być dla niego idealną ligą. Pierwotnie miałby stać się piłkarzem Los Angeles FC w ramach półrocznego wypożyczenia, a w klauzuli ma być zawarta opcja wykupu. Jego kontrakt z obecnym klubem wygasa dopiero w czerwcu 2024 roku.

Los Angeles FC to mistrzowie poprzedniego sezonu MLS, którzy chcą utrzymać formę sprzed roku w nadchodzących rozgrywkach. Warto przypomnieć, że klub w poprzednim sezonie ściągnął m.in. Giorgio Chielliniego i Garetha Bale'a. Ponadto od lat gwiazdą zespołu pozostaje Carlos Vela.

Jeszcze podczas styczniowego okna transferowego hiszpańskie media łączyły napastnika z powrotem do FC Barcelony. Zainteresowanie Aubameyangiem miał wyrażać trener Xavi, który ceni jego umiejętności i potrzebował zmiennika Roberta Lewandowskiego po odejściu Memphisa Depaya. Oficjalnie Barcelona nie złożyła jednak oferty kupna piłkarza.

Niejednokrotnie piłkarze odchodzili do amerykańskiej ligi i radzili sobie na tyle dobrze, że jeszcze powracali do Europy. Przykładem może być Zlatan Ibrahimović, który mając 36 lat, stał się piłkarzem Los Angeles Galaxy i triumfalnie wrócił do Europy, by wygrać mistrzostwo Włoch z AC Milanem.