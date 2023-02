Hulk przypomniał światu o sobie. Nadal ma nadludzką moc. Prawie urwał siatkę [WIDEO]

Hulk karierę piłkarską rozpoczynał w młodzieżowych drużynach Sao Paulo, a później wybierał zaskakujące kierunki. Grał w trzech japońskich klubach, zanim trafił do Europy w 2008 roku. Po czterech latach Zenit zapłacił za niego FC Porto 40 milionów euro. W 2016 roku zawodnik zakończył swoją grę na Starym Kontynencie i za 56 milionów euro odszedł do Shanghai SIGP. Po pięciu latach w Chinach powrócił do Brazylii, gdzie stał się piłkarzem Atletico Mineiro. Przez lata słynął z ogromnej siły i świetnych warunków fizycznych. Pomimo 36 lat nadal pokazuje, że dysponuje niebywałą mocą.

Dwa piękne trafienia Hulka z rzutów wolnych. Lata mijają, a on nadal to ma

Już 13 minut po rozpoczęciu meczu Atletico Mineiro - Democrata SL drużyna gospodarzy otrzymała rzut wolny. Piłkę około 35 metrów od bramki ustawił Hulk i to on wyegzekwował stały fragment gry. Mocnym, ale technicznym strzałem lewą nogą zaskoczył bramkarza i zapewnił swojej drużynie prowadzenie 1:0.

Piłkarze Democraty nie wyciągnęli wniosków po fantastycznym strzale Hulka i po raz kolejny sfaulowali rywali. Tym razem w dużo łatwiejszym miejscu do zdobycia gola. Brazylijczyk tym razem nie był jedynym, który stanął przy piłce, ale znów to on zdecydował się na strzał. Z 17 metrów uderzył z niebywałą siłą, prostym podbiciem, prosto w okienko bramki rywali. Piłkarze gości próbowali ratować sytuację wślizgami i blokowaniem piłki, ale tak samo, jak bramkarz, byli bezradni. Atletico prowadziło już dwiema bramkami. Wynik spotkania na 3:0 ustalił w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy Paulinho.

Od początku pobytu w Atletico Mineiro Hulk zdobył już 68 goli i zaliczył 19 asyst w 116 występach. W tym sezonie zagrał trzy razy i ma już na koncie pięć goli i jedną asystę. Ponadto w całej karierze zawodnik strzelił już 21 goli z rzutów wolnych.