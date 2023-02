Bellingham rozdaje karty. Odrzucił dwa wielkie kluby. Zaskakujący powód

Jude Bellingham został ogłoszony z początkiem roku najdroższym piłkarzem świata. Międzynarodowe Centrum Studiów Sportowych (CIES) wyceniło go aż na 208,2 miliona euro. Wiadomo już, że po sezonie opuści Borussię Dortmund. Zawodnika nie przekonała oferta klubu, który zaproponował mu przedłużenie umowy z pensją w wysokości 15 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos: Polska należy do czołówki światowej. Ma wspaniałych piłkarzy

Bellingham zadecydował. Nie zagra w dwóch prestiżowych klubach

Decyzja Bellinghama wzbudziła spore zainteresowanie wielkich europejskich klubów. Wśród nich wymienia się między innymi Real Madryt czy Liverpool. A także Chelsea oraz Paris Saint-Germain. I to te dwa ostatnie kluby mają być z góry odrzucane przez piłkarza.

Zamieszanie wokół sztabu Santosa. "Ktoś próbuje majstrować"

Według portalu Sport1.de zawodnik nie bierze pod uwagę przeprowadzki do Londynu. - On nie chce iść do Chelsea, głównie ze względu na szaloną politykę transferową klubu i niejasną przyszłość, ponieważ nie wiadomo, dokąd to wszystko doprowadzi - stwierdził dziennikarz Patrick Berger.

Dodał też, że reprezentant Anglii nie planuje zasilać szeregów PSG. Mistrzowie Francji mogliby spełnić oczekiwania finansowe Borussii, która byłaby skłonna sprzedać zawodnika za 150 milionów euro. Wzrastają tym samym szanse Realu Madryt, z którym zawodnik był łączony już końcem ubiegłego roku.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

FC Barcelona w żałobie. Nie żyje Marcos Alonso Pena

Jude Bellingham jest piłkarzem Borussii Dortmund od 2020 roku, kiedy trafił do tego klubu z Birmingham City za 25 milionów euro. W obecnym sezonie pomocnik wystąpił w 18 meczach ligowych, w których strzelił cztery bramki i zanotował tyle samo asyst. Drużyna z Dortmundu zajmuje aktualnie na 3. miejscu w tabeli Bundesligi z dorobkiem 37 punktów. Prowadzi Bayern Monachium (40 pkt) przed Union Berlin (39 pkt).