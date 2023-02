Kolejny kraj chce zorganizować MŚ 2030. Szokująca propozycja. Media ujawniają szczegóły

Z raportu "Politico" wynika, że rozmowy w tej sprawie mieli prowadzić następca tronu Arabii Saudyjskiej książę koronny Muhammad ibn Salman z premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem latem zeszłego roku. Strona saudyjska miała zaoferować pokrycie kosztów infrastruktury, w tym budowy stadionów zarówno Grekom, jak i Egipcjanom. W zamian za to 75 proc. wszystkich meczów turnieju miałoby się odbyć w Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Stadiony w zamian za niemal wszystkie mecze turnieju. Arabia Saudyjska chce kupić sobie mundial

Nie wiadomo, czy Grecy przystali na tę propozycję, choć jak potwierdził wiceminister sportu i kultury Lefteris Avgenakis, rozmowy trwają. Przyznał jednak, że wciąż są na wczesnym etapie. Pomysł organizacji mistrzostw nie spodobał się za to obywatelom Grecji, którzy pamiętają jeszcze skutki potężnych wydatków na obiekty budowane przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atenach w 2004 roku. To jeden z powodów, przez który kraj pogrążył się w kryzysie, za to część infrastruktury sportowej popadła w ruinę. Propozycja Saudyjczyków byłaby więc kusząca.

Pytanie, po co właściwie Arabii Saudyjskiej dwaj dodatkowi współorganizatorzy. Wszystko przez chłodną kalkulację. Państwu z Bliskiego Wschodu trudno będzie samemu otrzymać prawo organizacji turnieju, ponieważ niedawno zakończyły się mistrzostwa rozgrywane w innym kraju z tego samego regionu - Katarze. Poza tym współpraca z krajami z Europy i Afryki ma pomóc w zdobyciu sojuszników z tych kontynentów na kongresie FIFA w 2024 r., na którym zostanie przeprowadzone głosowanie. Będą na nim uczestniczyć przedstawiciele ponad 200 federacji piłkarskich zrzeszonych w FIFA.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Oprócz Arabii Saudyjskiej, Grecji i Egiptu chęć organizacji mundialu w 2030 r. wyraziły razem także cztery państwa z Ameryki Południowej: Argentyna, Urugwaj, Paragwaj i Chile. Swoją wspólną kandydaturę chcą także złożyć Hiszpania, Portugalia i Ukraina. Najbliższy mundial w 2026 r. odbędzie się za to w USA, Meksyku i Kanadzie.