Piłkarz RB Lipsk ratuje życie nieznanej osobie. Będzie musiał pauzować

Willi Orban oddał swój szpik kostny 8 lutego. Węgier przeszedł wcześniej odpowiednie badania, które potwierdziły, że może zostać dawcą. Jego gest z pewnością pomoże komuś w walce z białaczką i może uratować tej osobie życie. Lekarze zalecają, by dawca był poza treningiem przez kilka dni po oddaniu szpiku kostnego. Dlatego też maleją szansę gry Orbana w sobotę w arcyważnym meczu RB Lipsk.

Orban dawcą szpiku kostnego, dlatego może pauzować

Na zostanie dawcą Orban zdecydował się kilka lat temu. W 2017 r. zarejestrował się w bazie potencjalnych dawców w Niemczech w ramach kampanii swojego klubu. Niedawno dowiedział się, że jest osoba, która może przyjąć jego szpik kostny.

- Oczywiście na początku byłem zaskoczony, gdy dostałem informację, że mogę być dawcą. Ale w żadnym momencie nie zwątpiłem, chciałem przekazać swój szpik bezpośrednio. To jest możliwość uratowania ludzkiego życia przy bardzo małym wysiłku dla mnie. Mam ogromną nadzieję, że mój szpik pomoże całkowicie wyleczyć biorcę - mówił Orban w rozmowie z "Bildem".

Reprezentant Węgier przygotowywał się do zabiegu od soboty. Przez kilka dni dostawał odpowiednie zastrzyki, które miały na celu lepiej przystosować organizm do pobrania szpiku kostnego. Zabieg odbył się w środę w klinice w Dreźnie, trwał kilka godzin. Teoretycznie piłkarz mógł wrócić po nim do domu, choć lekarze zazwyczaj zalecają, by pacjent został na obserwacji do końca dnia.

W ostatnich dniach Orban nie trenował z resztą zespołu. Po zabiegu wciąż będzie poza treningiem. Absencja Węgra może potrwać do dziesięciu dni, zależnie od tego, jak jego organizm będzie się czuł po zabiegu. Dlatego też jest ryzyko, że nie zagra w sobotę w hicie kolejki Bundesligi z Unionem Berlin. Drużyna ze stolicy i RB Lipsk zajmują miejsca w czołowej czwórce ligi.

- Oczywiście mogę przegapić mecz z Unionem Berlin, ale w tym przypadku, przy wszystkich moich ambicjach sportowych, to sprawa drugorzędna. A ci, którzy mnie znają, wiedzą, że zrobię wszystko, by szybko wrócić do gry - powiedział Węgier.

W tym sezonie Orban zagrał we wszystkich 19 spotkaniach Bundesligi, nie przegapił ani minuty gry. Ma na koncie trzy gole.