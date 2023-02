Wielkie problemy gwiazdora Monaco. Hiszpanie wszczęli postępowanie ws. podatków

Problemy podatkowe piłkarzy grający w Hiszpanii to już chleb powszedni. Tym razem dotknęły one Wissama Ben Yeddera, który od sierpnia 2019 roku gra w AS Monaco, ale w latach 2016-2019 występował w barwach Sevilli. Tego okresu dotyczą nieprawidłowości w zeznaniach finansowych Francuza.

Problemy kapitana AS Monaco. Surowa kara

Niektóre hiszpańskie media informowały nawet, że będzie musiał opuścić trening oraz wyjazd drużyny do Leverkusen na mecz z miejscowym Bayerem w przyszłym tygodniu (16 lutego), aby udać się na rozprawę sądową, lecz ostatecznie nie będzie to konieczne.

Z powodu nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych Ben Yedderowi grozi do dziewięciu miesięcy więzienia i grzywna w wysokości 150 tys. euro. Zaraz po wszczęciu przeciwko niemu postępowania 32-latek próbował uregulować swoją sytuację, płacąc najpierw kwotę 225 tys. euro, a następnie kolejną w wysokości 50 tys. euro, lecz prokurator uznał to za niewystarczające.

Francuz jest kapitanem AS Monaco i od kilku lat najlepszym strzelcem zespołu. W ekipie z Księstwa, która zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Ligue 1, strzelił w tym sezonie 12 goli w 18 spotkaniach. Wciąż liczy się w walce o koronę króla strzelców, gdyż do prowadzącego Folarina Baloguna z Stade Reims traci raptem dwa trafienia. W poprzednim sezonie musiał zadowolić się drugim miejscem. Wówczas lepszy od niego o trzy bramki okazał się Kylian Mbappe.