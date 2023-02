Te drużyny na transferach zarobiły najwięcej. Sensacyjny lider rankingu

Transfer Enzo Fernandeza z Benfiki Lizbona do Chelsea był najdroższym podczas zimowego okna transferowego. Londyński klub przez kilka tygodni negocjował pozyskanie piłkarza, za którego ostatecznie zapłacił aż 121 milionów euro. To drugi najdrożej oddany zawodnik w historii portugalskiej drużyny - w 2019 roku Atletico Madryt zapłaciło za Joao Feliksa 127 mln euro. Okazuje się, że to właśnie Benfica zyskała najwięcej na transferach w ostatnich latach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak ma wyglądać sztab Santosa w Polsce. PZPN ujawnia szczegóły

Benfica Lizbona najwięcej zarobiła na transferach w ciągu pięciu ostatnich lat. Chelsea na czele niechlubnej tabeli

Analitycy "CIES" postanowili przyjrzeć się wydatkom oraz dochodom transferowym drużyn z siedemnastu krajów, m.in. Anglii, Niemiec, Włoch czy Portugalii. Łącznie w zestawieniu uwzględniono 100 klubów, które były najaktywniejsze w pozyskiwaniu i sprzedaży zawodników w ciągu ostatnich pięciu sezonów, zaczynając od rozgrywek 2018/19.

"Hiszpanie to zdrajcy". Brat Messiego uderza w Barcelonę. Mocne słowa

Na czele dodatnich bilansów znajduje się Benfica Lizbona. Przychód netto wyniósł 369 mln euro, z czego aż 157 mln euro w bieżącym sezonie. Oprócz Fernandeza i Feliksa za rekordowe pieniądze sprzedano również Darwina Nuneza do Liverpoolu (80 mln euro). Natomiast najwięcej w ostatnich pięciu sezonach i w historii klubu, Benfica wydała właśnie na Fernandeza - 44,25 mln euro.

Na drugim miejscu w rankingu znajduje się LOSC Lille - 308 mln euro netto na plusie. Najwięcej francuski klub zarobił na odejściu Svena Botmana do Newcastle United. Latem 2022 roku Anglicy zapłacili za piłkarza 37 mln euro. Natomiast podium zestawienia uzupełnia Ajax Amsterdam - 292 mln euro netto na plusie. Największy zastrzyk gotówki otrzymali w sierpniu 2022 roku - wówczas sprzedali Antony'ego do Manchesteru United za rekordowe 90 mln euro. Natomiast najwięcej zapłacili za Stevena Bergwijna - 31 mln euro.

Z kolei na czele zestawienia ujemnych bilansów transferowych znajduje się Chelsea. Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła aż 749 mln euro netto na minusie. Od lata 2022 drużyna Grahama Pottera wydała już prawie pół mld euro. Pozyskała m.in. Mychajło Mudryka z Szachtara Donieck za 70 mln euro. W sezonie 2022/23 Chelsea pobiła również rekord wydatków na transfery w Premier League. Wcześniej wynosił on 317 milionów euro i należał do Manchesteru City. Teraz klub ze Stamford Bridge podniósł poprzeczkę do 495 milionów euro.

Na drugim miejscu ujemnych bilansów znajduje się Manchester United, a na trzecim jest Arsenal. Ich wyniki to odpowiednio 670 mln euro i 544 mln euro na minusie. Co warto zauważyć, pięć kolejnych miejsc także należy do klubów z Premier League. Dopiero na 9. pozycji w rankingu znajduje się reprezentant innej europejskiej ligi - Juventus. Włoski klub wydał aż 337 mln euro więcej niż zarobił. Na 12. lokacie jest z kolei FC Barcelona - 257 mln euro na minusie. To efekt m.in. sprowadzenia Roberta Lewandowskiego czy Raphinhi w letnim oknie transferowym. Link do rankingu "CIES" znajdziesz TUTAJ.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Barcelona rusza po następcę Lewandowskiego. Polak istotnym elementem

TOP 5 klubów z najlepszym bilansem transferowym ostatnich pięciu lat:

Benfica Lizbona - 369 mln euro netto, LOSC Lille - 308 mln euro, Ajaks Amsterdam - 292 mln euro, RB Salzburg - 287 mln euro, Sporting Lizbona - 268 mln euro,

TOP 5 klubów z najgorszym bilansem transferowym ostatnich pięciu lat: