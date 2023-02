Afera w Premier League. Gwiazdor podejrzany o pedofilię. Dowody trafiły do prokuratury

Jeszcze w 2021 roku media obiegła informacja, że zatrzymanym przez policję piłkarzem jest Gylfi Sigurdsson. Informacja nie została potwierdzona przez władze, a ówczesny zawodnik Evertonu zaprzeczał zarzutom. Od tamtej pory musiał żyć w ukryciu, a angielska policja zbierała dowody w sprawie. 31 stycznia kompletne akta śledztwa trafiły do prokuratury w Manchesterze.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie zawieszony? Włoski dziennikarz ujawnia

Piłkarz oskarżony o pedofilię. Sprawę bada prokuratura w Manchesterze

"Daily Mirror" informuje, że policja hrabstwa Greater Manchester 31 stycznia 2023 roku złożyła pełne dowody do prokuratury, która rozpoczyna badanie sprawy byłego piłkarza Premier League.

"Otrzymaliśmy akta dowodowe od policji Greater Manchester w dniu 31 stycznia 2023 r. w następstwie dochodzenia w sprawie zarzutów wielokrotnych przestępstw seksualnych" - poinformowała Prokuratura Koronna, cytowana przez "Daily Mail". Prokuratura bada, czy istnieją wystarczające dowody na winę piłkarza oraz próbuje zapewnić realistyczną perspektywę skazania. Wszczęcie postępowania karnego w tym przypadku musi "leżeć w interesie publicznym".

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Do tego czasu zawodnik zostaje zawieszony przez Everton, który zapewnił "wsparcie dla władz w sprawie dochodzenia". Wcześniej osoby bliskie klubowi Premier League miały zapewniać, że władze są już "zmęczone sytuacja" i "pragną szybkiego rozwiązania". Podejrzany pozostaje na wolności, ponieważ w lipcu 2021 roku wpłacono za niego kaucję w wysokości dwóch milionów funtów. Otrzymał on jednak zakaz opuszczania kraju Aktualnie dane zawodnika pozostają ukryte do momentu postawienia zarzutów przez prokuraturę.

Warto wspomnieć, że podejrzany oficjalnie pozostaje bez klubu od lipca 2022 roku i rzekomo zakończył piłkarską karierę. W jego rodzinnym kraju wiele marek i sponsorów zerwało z nim kontrakty reklamowe.