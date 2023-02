Pijany Rosjanin zaczął prowokować piłkarza Szachtara. Szybko pożałował. Nokaut

Drużyna Szachtara Donieck przebywa aktualnie na zgrupowaniu w Turcji. Ukraińska ekipa jest jednak w Antalyi, czyli daleko od regionów, które zostały zniszczone przez trzęsienia ziemi. Tam Szachtar przygotowuje się do wznowienia rozgrywek i powrotu do gry w 2023 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Piłkarz Szachtara Donieck nie miał litości

Ukraiński portal Sport.24TV donosi, że w tym samym hotelu, w którym mieszkają piłkarze Szachtara Donieck, przebywają również rosyjscy turyści. Pijani Rosjanie spotkali w pewnym momencie Danilo Sikana. Gdy zdali sobie sprawę, że ten jest piłkarzem Szachtara, zaczęli go prowokować. Dało się usłyszeć takie hasła jak "chwała Rosji".

Pech chciał, że trafili na silnego 21-latka, który nie zamierzał wysłuchiwać obelg od obywateli kraju, który bestialsko morduje jego rodaków. Jednym ciosem znokautował pijanego przedstawiciela grupy, a ten trafił do szpitala z urazem głowy. Rosjanin miał nie pamiętać, kto go uderzył. Nie wiadomo jednak, czy zawodnika Szachtara spotkają konsekwencje jego czynu.

W kraju piłkarz stał się natomiast bohaterem. W sieci rodacy chwalili go i gratulowali. Ukraińskie media przypominają, że to nie pierwsza tak "patriotyczna" postawa Sikana. Przy innej okazji napastnik miał zobaczyć, że na lotnisku sprzedawane są rosyjskie flagi. Kupił wszystkie i potem wyrzucił je do kosza.

"To spotka ich (Rosjan - przyp. red.) wszystkich" - napisano pod jednym z postów.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Danilo Sikan w bieżącym sezonie rozegrał 17 spotkań w barwach Szachtara Donieck, w których strzelił sześć bramek i zanotował asystę.

Szachtar do gry w oficjalnych spotkaniach wróci dwumeczem w Lidze Europy przeciwko Stade Rennes. Spotkania zostaną rozegrane w dniach 16 i 23 lutego, a pierwsze z nich będzie miało miejsce na stadionie Legii Warszawa. Z kolei w rozgrywkach ligowych drużyna z Doniecka zajmuje drugie miejsce i traci pięć punktów do Dnipro-1. Pierwszy mecz w lidze Szachtar rozegra 28 lutego przeciwko FK Mynaj.