Gwiazda Serie A pomaga ofiarom w Turcji. Wystawiła koszulkę Ronaldo. "Jest mu bardzo przykro"

W poniedziałek nad ranem w południowo-wschodniej Turcji i północnej Syrii doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 stopnia w skali Richtera. Do tej pory przez kataklizm życie straciło prawie 6 tys. osób, jednak z dnia na dzień liczba ofiar z pewnością będzie wzrastać. Tureckie służby ratunkowe próbują dotrzeć do ludzi, znajdujących się pod gruzami budynków. W kraju wprowadzono stan wyjątkowy, a sportowe rozgrywki zostały zawieszone.

Ronaldo przyczynił się do pomocy tureckim ofiarom

Dramatem, który obecnie ma miejsce w Turcji, jest poruszony cały świat. Pomoc niosą również tamtejsi obywatele, znajdujący się poza granicami swojego państwa. Jednym z nich jest zawodnik włoskiej Atalanty, Merih Demiral. 24-latek stwierdził, że nie może biernie obserwować tragedii, dlatego zorganizował licytacje koszulek piłkarskich, z których środki przeznaczy na pomoc tureckim ofiarom katastrofy.

Piłkarz otrzymał już trykoty od zawodników, takich jak Leonardo Bonucci czy Paulo Dybala. Swoją koszulkę jeszcze z czasów gry w Juventusie, postanowił przekazać także Cristiano Ronaldo. We wtorkowy wieczór Demiral poinformował, że cena przedmiotu z autografem portugalskiego gwiazdora wynosi aktualnie prawie 15 tys. euro.

- Właśnie rozmawiałem z Cristiano Ronaldo. Powiedział, że jest mu bardzo przykro z powodu tego, co wydarzyło się w Turcji. Na aukcji wystawiamy podpisaną koszulkę Ronaldo z mojej kolekcji. Cały dochód z aukcji zostanie przekazany ofiarom trzęsienia ziemi - pisał w swoich mediach społecznościowych Merih Demiral.