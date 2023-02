Prezes klubu przekazał tragiczne wieści. Prezenterka rozpłakała się na wizji [WIDEO]

W poniedziałkowy poranek w południowej Turcji i Syrii doszło do wielkiego trzęsienia ziemi o sile 7,8 w skali Richtera. Zginęło w nim ponad pięć tysięcy osób, a wiele z nich nadal pozostaje pod gruzami. W ruinach jednego z budynków zaginął rezerwowy bramkarz Yeni Malatyasporu, Ahmet Eyup Turkaslan. Początkowo pojawiły się informacje o śmierci piłkarza, ale we wtorkowy poranek zostały zdementowane przez prezesa klubu Ahmeta Yamana.

REKLAMA

Zobacz wideo Wisła Kraków chce awansu. Błaszczykowski zgłasza gotowość

Prezenterka zalała się łzami na wieść o śmierci Turkaslana

Niestety kilka godzin później klub przekazał, że Turkaslana nie udało się uratować. Doniesienia te zostały potwierdzone przez dyrektora technicznego zespołu Yilmaza Vurala w jednym z programów na żywo w tureckiej telewizji. Mężczyzna nie potrafił powstrzymać wzruszenia podczas przekazywania informacji. Prezenterka, która prowadziła program, również nie wytrzymała i się rozpłakała.

Ahmet Eyup Turkaslan był piłkarzem Yeni Malatyasporu od lipca 2021 roku. Rozegrał sześć meczów we wszystkich rozgrywkach. W bieżącym sezonie pojawił się na boisku w dwóch spotkaniach. Wcześniej turecki bramkarz grał dla Gaziantepsporu, Umraniyesporu, Ankarasporu oraz Baskent Safak Sporu.

Legendarny dziennikarz ostro o Paulo Sousie. "Jego pierwsze zdanie wyrobiło we mnie opinię"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

We wtorek z Turcji napłynęły też dobre informacje. Dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu przekazał, że z gruzów wydobyto Christiana Atsu. - Christian Atsu został wydobyty ranny z gruzów. Zabrano go do szpitala z obrażeniami. Jesteśmy pod wrażeniem działania służb. Zbliżamy się do końca najbardziej niebezpiecznych godzin - powiedział wiceprezes Hataysporu (klub, w którym gra Atsu) Mustafa Ozat w rozmowie z Radyem Gol.

Yeni Malatyaspor na co dzień występuje na drugim szczeblu ligowym w Turcji. Po 22 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. W związku z trzęsieniem ziemi rozgrywki tamtejszych lig zostały zawieszone do odwołania.

Polski piłkarz przeżył piekło w Turcji. Nie żyje 15 osób z rodziny trenera